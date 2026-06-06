La 20e édition du Week-end des grands crus : une dégustation de vins prestigieux à Bordeaux

La 20e édition du Week-end des grands crus a rassemblé 1 250 personnes à Bordeaux pour une grande dégustation de vins prestigieux. Les visiteurs ont pu découvrir 101 châteaux exposants présentant deux millésimes : le 2023 et un cru de légende arrivé à maturité.

La 20e édition du Week-end des grands crus a rassemblé 1 250 personnes à Bordeaux pour une grande dégustation de vins prestigieux . Les visiteurs ont pu découvrir 101 châteaux exposants présentant deux millésimes : le 2023 et un cru de légende arrivé à maturité.

Le Hangar 14 a été transformé en un puzzle d'appellations avec des vins de Pessac-Léognan, Graves, Médoc, Saint-Émilion, Pomerol, Margaux, Sauternes et Barsac. Les amateurs de vin ont pu apprécier les vins prestigieux et découvrir de nouveaux crus. Le Week-end des grands crus a également permis aux visiteurs de découvrir la Cité du vin, qui fête son 10e anniversaire, et de participer à des masterclasses et des animations pour approfondir leurs connaissances en vin et en gastronomie.

Les organisateurs ont également mis en place un tarif à 30 euros la journée pour les étudiants, ce qui a permis à de nombreux jeunes de découvrir les vins prestigieux. La dégustation a été un succès, avec un public rajeuni et féminisé, loin des clichés habituellement servis





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