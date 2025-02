L'utilisation régulière du fil dentaire réduit le risque d'accident vasculaire cérébral

Une étude américaine révèle la protection offerte par le fil dentaire contre les AVC. L'utilisation régulière du fil dentaire est associée à un risque plus faible d'AVC ischémique et de troubles du rythme cardiaque.

Un étude préliminaire présentée début février lors d'une conférence de l'Association américaine de cardiologie a révélé une association entre l'utilisation fréquente du fil dentaire et un risque réduit d'accident vasculaire cérébral. Les chercheurs ont analysé les données de santé de plus de 6 000 personnes sur une période de plus de 25 ans.

Les participants ont fourni des informations sur leurs habitudes de brossage des dents, leur utilisation du fil dentaire et leur fréquence de visites chez le dentiste. L'étude a démontré que l'utilisation régulière du fil dentaire, au moins une fois par semaine, était associée à un risque plus faible d'AVC ischémique, causé par l'obstruction d'un vaisseau sanguin par un caillot, ainsi qu'à un risque réduit de troubles du rythme cardiaque qui peuvent favoriser les AVC. Selon les chercheurs, le fil dentaire exerce un effet bénéfique sur la santé cardiovasculaire en complétant le brossage des dents et en favorisant une bonne hygiène bucco-dentaire. Une bonne hygiène bucco-dentaire est essentielle non seulement pour la santé des dents et des gencives, mais également pour la santé globale. De nombreuses études ont démontré que les infections dentaires peuvent permettre aux bactéries pathogènes pro-inflammatoires d'entrer dans la circulation sanguine. Ces bactéries peuvent avoir des effets néfastes sur les vaisseaux sanguins, notamment ceux qui irriguent le cœur et le cerveau.Le fil dentaire joue un rôle crucial en complétant l'action de la brosse à dents, qui ne parvient à nettoyer que 60% de la surface des dents. En passant délicatement entre les dents, le fil dentaire permet d'éliminer les débris alimentaires et la plaque dentaire, un dépôt collant contenant des bactéries qui se forme à la surface des dents. Si la plaque dentaire n'est pas correctement éliminée quotidiennement, elle peut favoriser les caries, les gingivites et les maladies parodontales, touchant les tissus de soutien des dents. L'Union française pour la santé bucco-dentaire recommande de se brosser les dents deux fois par jour, et de passer le fil dentaire avant le brossage des dents, le soir. Pour les espaces larges entre les dents, des brossettes inter-dentaires peuvent être utilisées.





