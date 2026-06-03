L'USO Rognonaise : derrière les succès, l'engagement des bénévoles

Alors que les équipes senior de l'USO Rognonaise brillent en championnat, le club repose sur le travail quotidien de bénévoles comme Magali Gontier, qui incarnent l'esprit communautaire d'une association fondée en 1947.

Le club de basket-ball de Rognonas , l'USO Rognonaise, poursuit son développement avec une base solide de 270 licenciés, soutenue par une équipe de bénévoles dévoués.

Alors que les équipes senior, notamment la Nationale 2 masculine et les féminines montées en Pré-Nationale, brillent sur les parquets, le fonctionnement quotidien repose largement sur l'engagement d'une douzaine de membres au bureau et de dizaines de bénévoles, souvent parents de licenciés. Parmi eux, Magali Gontier, vice-présidente du club, incarne cet investissement de longue date.

Ancienne joueuse et licenciée depuis plus de 35 ans, elle coordonne les tables de marque, organise les plannings, conduit le minibus de l'équipe de Nationale 2 et s'occupe même des maillots. Son dévouement reflète l'esprit communautaire qui anime l'USOR depuis sa création en 1947 par Charles Chabaud, à l'époque où les matchs se jouaient dans la cour du Café de Provence.

Ce travail de l'ombre permet à chaque week-end de faire vibrer les murs du gymnase Chabaud et de maintenir une ambiance dynamique autour du basket rognonais. Magali Gontier, qui avait vécu la montée en Pré-Nationale des féminines en 2013, a aujourd'hui la satisfaction de voir ses propres filles poursuivre l'aventure sous les couleurs vertes, perpétuant ainsi une tradition de passion et de solidarité qui dépasse les simples performances sportives





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