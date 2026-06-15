L'Uruguay affrontera l'Arabie saoudite dans la Coupe du Monde 2026

La Coupe du Monde 2026 continue dans le groupe H, avec l'Uruguay et l'Arabie saoudite qui se rencontrent à Miami. La rencontre est attendue avec impatience, notamment après la dernière victoire de l'Uruguay en 2018.

L' Uruguay affrontera l'Arabie saoudite dans le cadre de la Coupe du Monde 2026. Ce match a lieu à Miami , dans la nuit du lundi 15 au mardi 16 juin, à 0h00 heure française.

La rencontre est diffusée en direct sur beIN Sports, seule chaîne à proposer l'intégralité de la compétition. L'Uruguay, double championne du monde en 1930 et 1950, fait figure de favori face à l'Arabie saoudite, septième participation, qui rêve de rééditer son exploit de 2022 en battant l'Argentine, future championne du monde. Le groupe est complété par le Cap-Vert, pour sa toute première participation.

Pour assister à la rencontre, il est possible de s'abonner à beIN SPORTS via le Pass RMC Sport + beIN SPORTS, accessible sans changer d'opérateur et avec un accès immédiat. Le tarif s'établit à 19 euros par mois la première année, puis 29 euros par mois, avec une option sans engagement. La rencontre est attendue avec impatience, notamment après la dernière victoire de l'Uruguay en 2018.

Les deux équipes se sont déjà affrontées lors de la Coupe du Monde 2018, avec une victoire de l'Uruguay 1-0. L'Arabie saoudite, qui a battu l'Argentine en 2022, rêve de rééditer ce genre de coup et de passer enfin le premier tour. La Coupe du Monde 2026 continue dans le groupe H, avec l'Espagne en tête. L'Uruguay est considéré comme un des favoris pour la victoire, mais l'Arabie saoudite est déterminée à faire de cette rencontre un moment inoubliable.

La rencontre sera suivie avec intérêt, notamment après les dernières performances des deux équipes. Les supporters de l'Uruguay attendent avec impatience la victoire de leur équipe, tandis que les supporters de l'Arabie saoudite espèrent une surprise





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