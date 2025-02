L'Université Populaire de Montauban : Partager les Savoirs et S'Engager dans l'Apprentissage

L'Université Populaire de Montauban, fondée il y a plus de 40 ans, est un lieu d'apprentissage et de partage ouvert à tous. Proposant une variété de cours dans 8 grandes catégories, elle répond aux besoins de ses adhérents en matière de culture générale, de langues, d'informatique, de développement personnel et bien plus encore. L'accent est mis sur l'apprentissage en petits groupes, permettant une interaction personnalisée et adaptée à chaque individu. L'Université Populaire de Montauban s'engage également à proposer de nouvelles disciplines chaque année, se tenant informée des dernières tendances et des suggestions de ses adhérents.

Fondée à Montauban il y a plus de 40 ans, l'Université populaire (UP) de Montauban propose une large gamme d'activités. « Notre objectif est le partage des savoirs. Nous voulons donner à tous la possibilité de suivre des cours et de se former en culture générale, en langue, ainsi que dans toutes les matières de leur choix », résume Brigitte Bourrel, la trésorière de l'association.

« On essaie d'avoir un panel d'activités le plus large possible », ajoute Hervé Strullu, le président de l'association depuis plus de 10 ans. Les activités se répartissent en 8 grandes catégories : Arts plastiques et manuels, Corps et esprit, Culture générale, Développement personnel, Informatique et bureautique, Langues, Musique et théâtre, et Secours et sécurité. Au total, près de 70 cours différents sont proposés pour un total de 2 466 heures par an ! Ces cours sont dispensés en petits groupes d'environ 8 personnes. « Au-delà, on ne répond pas aux attentes des gens. Cela permet aussi au formateur de pouvoir s'adapter à chaque personne », estime le président.Parmi les activités les plus populaires figurent les cours de dessin, de théâtre et de langues. D'ailleurs, pour ces dernières, l'Université populaire dispose de la certification Qualiopi qui permet aux adhérents d'utiliser leurs comptes formation. De plus, chaque année, l'association s'efforce de proposer de nouvelles disciplines à ses adhérents. « On essaie d'être innovant et de se caler sur les nouvelles tendances », confie le bénévole. Cette saison, le dessin Manga ou encore le Yoga du rire ont rejoint le catalogue. « Les adhérents nous donnent parfois des idées, d'autres fois ce sont des professeurs qui viennent directement nous solliciter, raconte Brigitte Bourrel. Si l'activité réunit assez de participants, et qu'on trouve un formateur, on l'ajoute à nos activités », explique-t-elle.Si les cours ont généralement lieu tout au long de l'année, avec interruptions pendant les vacances scolaires, il est également possible de s'inscrire à des cycles plus courts en cours d'année. En début de mars, par exemple, un cycle de 7 séances, une fois par semaine, sera proposé aux adhérents. Il s'agit des activités : Dessin, Hypnose, Œnologie. Enfin, une initiation au Kintsugi, un art japonais, se déroulant lors d'une séance unique, est également au programme ! Plus d'informations et inscriptions sur www.universite-populaire-82.f





