Avec 122 cambriolages en 2025, L'Union devance Balma et Toulouse pour devenir la commune la plus touchée de sa catégorie en France, loin de la moyenne nationale.

La commune de L'Union, située à quelques kilomètres au nord-est de Toulouse, a enregistré un record national inquiétant pour l'année 2025. Avec 122 cambriolages de logements recensés, cette ville de 12 600 habitants a décroché la première place du classement national pour les communes de plus de 10 000 habitants. Cette situation exceptionnelle place la localité toulousaine en tête absolue de cette catégorie, devant des communes comme Saint-Loubès en Gironde ou Vétraz-Monthoux en Haute-Savoie.

Un taux de criminalité trois fois supérieur à la moyenne nationale

Le taux de cambriolages à L'Union s'établit à 19,3 faits pour 1 000 logements en 2025. Ce chiffre dépasse largement la moyenne française qui se situe à 5,6 cambriolages pour 1 000 logements sur la même période. Cette différence de plus de trois fois la moyenne nationale met en lumière une situation de précarité sécuritaire critique pour la commune. Le classement, établi par l'analyse des données du ministère de l'Intérieur, compare 1 089 communes et arrondissements répartis sur l'ensemble du territoire français.

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La trajectoire sécuritaire de la commune de L'Union a connu des fluctuations marquées au cours des dernières années. Alors que la ville se situait autour de la 100ᵉ place du palmarès national jusqu'en 2022, elle a connu une progression rapide vers les premiers rangs. L'Union a notamment grimpé au troisième rang en 2023 avant de redescendre au onzième rang en 2024, pour enfin occuper la première place en 2025.

Balma et l'agglomération toulousaine largement sous le coup de la loi

Dans le périmètre proche, la commune voisine de Balma figure elle aussi en tête des statistiques de criminalité. Les forces de l'ordre y ont enregistré 149 cambriolages de logements en 2025, un nombre absolu supérieur à celui de L'Union. Cependant, l'impact proportionnel est légèrement moins élevé en raison d'un parc de logements plus important, ramenant le taux à 17,4 cambriolages pour 1 000 logements. En élargissant l'analyse aux communes de plus de 5 000 habitants, deux autres villes de l'agglomération apparaissent dans les dix premières positions nationales.

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La commune d'Escalquens se classe au huitième rang national avec 19,5 cambriolages pour 1 000 logements, devançant de peu L'Union. Quint-Fonsegrives suit au dixième rang avec 19,2 cambriolages pour 1 000 logements. Par ailleurs, Pibrac et Cornebarrieu dépassent les 13 faits pour 1 000 logements, tout comme Auterive située plus au sud. Ces chiffres confirment une concentration géographique significative des problèmes de sécurité dans cette partie de la métropole.

Contraste saisissant avec Toulouse et les tendances historiques

À l'inverse de la dynamique observée dans les communes périphériques, la Ville Rose a connu une baisse significative de ses vols avec effraction. Entre 2016 et 2025, Toulouse a enregistré 2 037 cambriolages de logements, contre 4 874 neuf ans plus tôt. Sur la même période, le taux est passé de 16,9 à 6,4 pour 1 000 logements, soit une baisse de 62 %. Cette performance classe Toulouse au cinquième rang des reculs les plus marqués parmi les 42 villes françaises de plus de 100 000 habitants.

Toulouse se classe sixième par son taux de cambriolages parmi les dix plus grandes villes hors Paris, bien derrière Marseille (9,3 pour 1 000 logements) et Lille (9). À l'échelle des 37 communes de Toulouse Métropole, le taux moyen remonte à 7,6, plaçant l'intercommunalité au cinquième rang des dix grandes métropoles comparées. Cette comparaison révèle des disparités internes fortes entre le centre urbain et les zones périurbaines environnantes.

Analyse départementale et contexte global de la sécurité publique

À l'échelle du département de la Haute-Garonne, la situation reste préoccupante par rapport à la moyenne nationale. Avec 6 232 cambriolages de logements enregistrés en 2025, le département se classe au sixième rang des 101 départements français. Son taux s'établit à 7,95 faits pour 1 000 logements, dépassant de 41 % la moyenne nationale qui est de 5,63. Bien que cette situation soit critique, il convient de noter que le taux a nettement reculé depuis 2016 où il atteignait 14,4 pour 1 000.

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Au sein du département de la Haute-Garonne, les écarts sont importants entre les différentes localités. Parmi les communes de plus de 5 000 habitants, Villemur-sur-Tarn affiche le taux le plus bas avec 3,3 cambriolages pour 1 000 logements. Il est suivi par Saint-Jory (4,3), Aucamville (4,8) et Blagnac (5,4). Ces quatre communes se situent sous la moyenne nationale française. Sur les autres catégories de vols étudiées par l'organisme d'analyse, la Haute-Garonne figure aussi dans les dix premiers départements pour les escroqueries (septième rang) et les vols dans les véhicules (neuvième rang). Ces données soulignent la nécessité d'adapter les stratégies de prévention aux spécificités locales de chaque commune.