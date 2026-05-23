L'Union Bordeaux-Bègles dans les tribunes pendant toute la compétition

Retour en images sur l'ambiance à l'occasion des matchs de la Champions Cup disputés par l'Union Bordeaux-Bègles à domicile. La finale, scheduled for 15h45 sur 23 mai 2026.

Le 23 mai 2026, l’ Union Bordeaux-Bègles affrontera les Irlandais du Leinster en finale de la Champions Cup à Bilbao . Retour sur les ambiances lors des matchs de cette compétition joués par l'UBB à domicile pendant les affiches de Louis Bielle-Biarrey, les drapeaux et les pancartes de soutien.

On y voit des supporters de L’UBB, Max Lucu, des drapeaux de l'équipe bordelaise et des plaques créées par les supporters pour le match contre Bath le 3 mai 2026. On peut observer également la joie des supporters bordelais après le match et la communion entre les joueurs et les supporters





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