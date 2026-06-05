L'une des plus grosses impostures en France : Flavie Flament écorche Patrick Bruel

L'animatrice de télévision Flavie Flament a évoqué l'affaire Patrick Bruel dans une interview diffusée sur France 5. Elle a notamment révélé qu'elle avait déposé une plainte pour viol contre le chanteur et a parlé du regard que portent encore ses fans sur lui.

L'animatrice de télévision Flavie Flament a évoqué l'affaire Patrick Bruel dans une interview diffusée sur France 5. Elle a notamment révélé qu'elle avait déposé une plainte pour viol contre le chanteur et a parlé du regard que portent encore ses fans sur lui.

Flavie Flament a également évoqué le célèbre animateur qui l'aurait soutenue dans sa plainte contre Patrick Bruel. L'animatrice de télévision a trouvé le courage de prendre la parole malgré le fait que certains fans du chanteur aient du mal à accepter les accusations. Les proches de Flavie Flament ont évoqué ce qui avait changé chez elle avant sa plainte contre Patrick Bruel, certains les considérant comme la preuve de la fatigue de l'animatrice.

L'actualité entoure le chanteur Patrick Bruel, accusé d'agressions sexuelles, et Flavie Flament se joint à la liste des trentaine de femmes qui ont dénoncé les comportements déplacés du chanteur. Flavie Flament a également parlé de la difficulté de prendre la parole après des années d'impunité pour Patrick Bruel, et de la nécessité de faire face à la vérité





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