L'Ukraine s'inquiète d'une possible attaque depuis la Biélorussie

Les mouvements de troupes, les exercices militaires conjoints et le déploiement de missiles nucléaires russes en Biélorussie ravivent la crainte d'un nouveau front au nord pour l'Ukraine, quatre ans après l'invasion de 2022. Kiev renforce ses défenses et s'alarme de la stratégie de Moscou.

Exercices militaires, présence de missiles nucléaires ... L' Ukraine doit-elle s'inquiéter d'une possible attaque venue de Biélorussie ? L' Ukraine redoute une nouvelle menace au nord. Mouvements de troupes, exercices conjoints et présence de missiles russes en Biélorussie ravivent la crainte d'un nouveau front, quatre ans après l'offensive lancée sur Kiev depuis ce territoire.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky le 21 novembre lors de sa conversation téléphonique avec Emmanuel Macron, Keir Starmer et Friedrich MerzMouvements de troupes, exercices militaires, présence de missiles nucléaires : pourquoi l'Ukraine s'inquiète d'une possible attaque de la Biélorussie ? Mouvements de troupes, exercices militaires, présence de missiles nucléaires : pourquoi l'Ukraine s'inquiète d'une possible attaque de la Biélorussie ? Tandis que les Russes continuent leur guerre contre l'Ukraine, Kiev s'inquiète d'un autre front possible.

Depuis quelques jours, les Ukrainiens observent des mouvements de troupes, des exercices militaires, la présence de missiles nucléaires du côté de la Biélorussie. Ce pays est-il en train de préparer une attaque ? C'est la crainte du moment pour le président ukrainien. Le mercredi 20 mai 2026, Volodymyr Zelensky s'est d'ailleurs déplacé à la frontière biélorusse dans le nord de l'Ukraine pour y annoncer un renforcement sans précédent de ses défenses.

Le chef d'État craint que le scénario de 2022 se répète lorsque les chars russes sont entrés par la Biélorussie pour tenter de prendre la capitale. Les Ukrainiens s'inquiètent également de l'ouverture possible d'un nouveau front au nord pour affaiblir les forces qui se battent contre les Russes dans le sud et l'est du pays. Les renseignements ukrainiens en veulent pour preuve les infrastructures, les routes et les terrains d'entraînement construits par Minsk ces derniers mois.

De son côté, le président biélorusse assure que son pays ne constitue aucune menace pour qui que ce soit. Stratégiquement, un front au nord serait une alternative intéressante vue par Vladimir Poutine, alors que le conflit s'est enlisé au sud et à l'est. D'ailleurs, Minsk est très utile pour le président russe qui déploie des missiles Orechnik en Biélorussie, un missile hypersonique à capacité nucléaire. Minsk n'est qu'à 440 kilomètres de Kiev contre 1.500 kilomètres depuis Moscou.

Guerre en Ukraine : les États-Unis se disent à nouveau prêts à agir comme médiateurs entre Kiev et Moscou Du 19 au 21 mai 2026, la Russie et la Biélorussie ont même mené des exercices militaires nucléaires conjoints. De quoi inquiéter davantage les Ukrainiens, mais également les Européens.

Emmanuel Macron a appelé son homologue biélorusse Alexandre Loukachenko à ne pas se laisser entraîner dans la guerre en Ukraine par la Russie. 1.000 cas suspects, 10 pays d'Afrique à risque : l'épidémie d'Ebola peut-elle devenir incontrôlable ? Autorité du détroit du Golfe Persique : en quoi consiste le nouvel organisme lancé par l'Iran pour contrôler le détroit d'Ormuz ? Démissions à répétition, élections locales ratées : le Premier ministre britannique Keir Starmer peut-il tenir encore longtemps ?

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