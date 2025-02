L'Ukraine Prête à Échanger du Territoire pour la Paix

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré qu'il était prêt à envisager un échange territorial avec la Russie dans le cadre de négociations de paix menées sous l'égide américaine. Zelensky a également souligné le rôle crucial des États-Unis dans la sécurité de l'Ukraine et de l'Europe.

L'idée d'un échange territorial entre l' Ukraine et la Russie , autrefois inimaginable, s'impose désormais comme une possibilité sérieuse. Dans une interview accordée au Guardian, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré qu'il était prêt à envisager ce scénario dans le cadre de négociations de paix menées sous l'égide américaine. « Nous échangerions un territoire contre un autre », a-t-il affirmé.

Cependant, il a reconnu qu'il ne savait pas encore quel territoire Kiev pourrait réclamer en retour. « Tous nos territoires sont importants, il n'y a pas de priorité. » Cette position marque un changement de cap pour l'Ukraine, qui luttait autrefois pour contenir les avancées russes dans l'est du pays. Longtemps opposée à toute discussion avec Moscou, l'Ukraine semble maintenant prête à négocier, mais seulement « en position de force ».Le rôle crucial des États-Unis a également été souligné par le président ukrainien. « Les garanties de sécurité sans l'Amérique ne sont pas de vraies garanties de sécurité », a-t-il insisté, rejetant les propositions d'une solution européenne exclusive. Le retour de Donald Trump sur la scène politique a ravivé les spéculations concernant une issue négociée à la crise. Le président américain, qui promet de mettre fin rapidement au « carnage » de la guerre en Ukraine, a annoncé l'envoi prochain de son émissaire spécial, Keith Kellogg, pour élaborer un plan de paix. Volodymyr Zelensky rencontrera également le vice-président américain J.D. Vance lors de la conférence sur la sécurité de Munich, vendredi prochain





