Volodymyr Zelensky justifie une attaque d'envergure menée par environ 600 drones sur la Russie, visant des infrastructures stratégiques en réponse aux bombardements russes sur Kiev.

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky , a récemment pris la parole pour qualifier d'entièrement justifiée une opération aérienne d'une ampleur sans précédent menée contre le territoire russe.

Cette offensive, l'une des plus massives depuis le déclenchement des hostilités, a mobilisé environ six cents drones, selon les chiffres communiqués par les autorités moscovites. Pour le chef de l'État ukrainien, cette riposte est une réponse directe et nécessaire à la prolongation du conflit par la Russie ainsi qu'aux assauts répétés contre les populations civiles et les infrastructures urbaines ukrainiennes.

Cette action intervient seulement trois jours après des bombardements russes dévastateurs sur Kiev, ayant entraîné la mort d'une vingtaine de personnes, un événement qui avait poussé Kiev à promettre une réponse proportionnelle et ferme. Le message de Volodymyr Zelensky était d'ailleurs accompagné d'une vidéo montrant des installations industrielles en flammes, soulignant la volonté de l'Ukraine de porter le coût de la guerre au cœur même du territoire ennemi.

Sur le plan tactique, cette opération marque un tournant dans l'utilisation des capacités de frappe à longue portée par l'armée ukrainienne. Robert Brovdi, connu sous le pseudonyme de Madyar et commandant des forces de systèmes sans pilote, a souligné que le renforcement constant de ces capacités demeure une priorité absolue pour Kiev. L'attaque a visé des points névralgiques, notamment des raffineries de pétrole et des sites de production industrielle.

Selon les renseignements ukrainiens, une usine spécialisée dans la fabrication de composants de haute technologie et de puces électroniques, essentielles à la production d'armes de précision, aurait été touchée dans la région de Moscou. L'objectif stratégique est clair : asphyxier les capacités financières et logistiques du Kremlin en s'attaquant aux piliers économiques qui soutiennent l'effort de guerre russe, tout en démontrant que Moscou n'est plus à l'abri des frappes aériennes.

Les conséquences humaines et matérielles sur le sol russe ont été notables, bien que le ministère de la Défense russe tente de minimiser l'impact en affirmant que ses systèmes antiaériens ont intercepté la grande majorité des engins. Néanmoins, le bilan fait état de quatre morts, dont un citoyen indien employé en Russie. Dans la banlieue de Moscou, notamment à Poutilkovo et Krasnogorsk, les habitants ont témoigné de la violence des explosions.

Certains résidents ont décrit avoir été réveillés en sursaut par des ondes de choc puissantes, voyant des colonnes de fumée s'élever au-dessus de leurs quartiers. Le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, a confirmé que des ouvriers sur un chantier à proximité d'une raffinerie ont été blessés et que plusieurs immeubles résidentiels ont subi des dommages structurels importants, illustrant la portée destructrice de ces nouveaux drones.

Ce regain de violence s'inscrit dans un contexte global de guerre d'usure qui dure depuis plus de quatre ans, devenant le conflit le plus meurtrier en Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. On estime que des centaines de milliers de personnes ont péri des deux côtés. Une brève accalmie de trois jours, négociée sous l'égide du président américain Donald Trump pour permettre les commémorations russes de la fin de la guerre mondiale, n'a été qu'une pause temporaire.

Dès la fin de ce cessez-le-feu, les frappes ont repris de plus belle. L'Ukraine continue d'adopter une stratégie offensive sur le territoire russe pour forcer Moscou à recalculer le coût de son invasion, tout en subissant elle-même des attaques quotidiennes de missiles et de drones, comme celles ayant récemment coûté la vie à des dizaines de civils à Kiev, dont des enfants et des adolescentes





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