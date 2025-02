L'Ukraine lance un nouveau programme de recrutement pour combler le manque de volontaires

Face à un manque de volontaires pour son armée, l'Ukraine lance le projet « Contrat 18-24 » visant à attirer les jeunes hommes de 18 à 24 ans. Les contrats offrent une meilleure rémunération, des avantages sociaux et l'opportunité d'acquérir de nouvelles compétences. Le programme vise à renforcer les forces de défense du pays et à créer une armée professionnelle de haut niveau.

Près de trois ans après le début de l'invasion russe, l' Ukraine fait face à un défi majeur: le manque de volontaires pour son armée . Pour remédier à cette situation, le ministère ukrainien de la Défense a lancé mardi 11 février le projet « Contrat 18-24 ». Cette initiative s'adresse aux Ukrainiens âgés de 18 à 24 ans souhaitant s'engager volontairement dans les forces de défense pendant un an.

Les contrats proposés sont conçus pour être attractifs et inciter les jeunes hommes à répondre à l'appel. Ils incluent une meilleure rémunération (un million de hryvnias par an, soit environ 23 000 euros), un taux d'intérêt à 0% sur les prêts immobiliers, des soins médicaux gratuits et la gratuité des études. Le ministre de la Défense, Rustem Umerov, a souligné que le « Contrat 18-24 » n'a rien à voir avec la contrainte, la mobilisation ou l'obligation. Il s'agit plutôt d'améliorer le prestige et la compétitivité du service militaire, permettant ainsi de construire une armée professionnelle de haut niveau. L'âge de mobilisation militaire en Ukraine est fixé à 25 ans. Le gouvernement a abaissé cet âge de 27 à 25 ans et adopté en avril un texte supprimant la démobilisation des militaires combattant depuis plus de 36 mois. En février prochain, pour les trois ans de la guerre, des milliers de militaires seront concernés. Fin novembre, l'ancien président américain Joe Biden avait appelé à baisser l'âge minimum de mobilisation à 18 ans. Un haut responsable américain anonyme avait déclaré à la presse que l'Ukraine faisait face à une crise « existentielle » dans le recrutement. « La vérité, c'est que l'Ukraine ne mobilise et n'entraîne actuellement pas assez de soldats pour remplacer les pertes sur le champ de bataille et se maintenir face à l'accroissement des forces russes », avait-il déclaré. En décembre dernier, Volodymyr Zelensky s'était défendu en affirmant: « Il ne faut pas compenser le manque d'équipement et de formation par la jeunesse des soldats ». Sur le terrain, l'Ukraine a perdu deux tiers du territoire conquis en territoire russe en août dernier, selon un message du chef d'état-major ukrainien Oleksandr Syrsky ce jeudi. Près de trois ans après le début de l'offensive à grande échelle, l'idée de négociations fait son chemin, particulièrement après l'entretien téléphonique entre Vladimir Poutine et Donald Trump ce mercredi 12 février.





Ukraine Armée Recrutement Contrat 18-24 Russie Guerre Negotiations

