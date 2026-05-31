L'œuf à la coque : la recette parfaite selon Stéphanie Le Quellec

Découvrez les astuces de la cheffe étoilée Stéphanie Le Quellec pour réussir un œuf à la coque parfait. De la qualité des ingrédients à la cuisson, suivez ses conseils pour une préparation basique mais délicieuse.

Parfois, les recettes les plus simples sont les meilleures. Preuve en est avec l' œuf à la coque , pas si banal qu'il pourrait en avoir l'air !

Pour le réussir dans les règles de l'art et obtenir un œuf absolument parfait, suivez les conseils et astuces de la cheffe Stéphanie Le Quellec. L'œuf à la coque s'intègre à de multiples recettes, des plus simples aux plus sophistiquées. L'une des préparations les plus basiques reste l'œuf à la coque, affectionne particulièrement. À l'occasion du Festival Taste of Paris, la cheffe étoilée s'est prêtée au jeu des questions-réponses proposé par Alexis Thiebaut, alias "Le Foodiste".

Lorsque celui-ci a demandé à Stéphanie Le Quellec quel était le plat qui la rendait immédiatement heureuse, elle a répondu d'emblée : "L'œuf à la coque, c'est excellent, mais le problème est que c'est très difficile à réussir.

" Le secret de cuisson de Stéphanie Le Quellec pour un œuf à la coque parfait est de procéder tranquillement au début, en toute délicatesse. Premier impératif, comme l'explique la cheffe, optez pour un produit de qualité. Si tout le monde n'a pas la chance d'avoir des poules dans son jardin, privilégiez les œufs "plein air", de préférence bio ou Label Rouge.

Pensez à les sortir du réfrigérateur au moins 1 heure avant de les faire cuire, pour éviter qu'ils n'éclatent à la cuisson. Ensuite, portez une casserole d'eau à ébullition puis plongez-y les œufs délicatement. Selon le calibre de votre œuf, comptez 3 à 4 minutes de cuisson. Passionnée par le monde de la gastronomie, je suis journaliste culinaire depuis de nombreuses années et j'ai également publié plusieurs livres de recettes.

Curieuse, je suis toujours à l'affût de nouvelles expériences culinaires. Mon domaine de prédilection ? La cuisine saine, les produits frais, les fruits et légumes (évidemment toujours de saison). Au sein de l'équipe Cuisine Actuelle, j'écris aussi bien des recettes que des articles bourrés d'infos, de conseils et d'astuces pour vous aider au quotidien dans votre cuisine.

Quel temps de cuisson pour un œuf à la coque ? Mal cuit, l'œuf à la coque perd tout son intérêt. Afin d'éviter cela, on vous dévoile tous nos conseils pour réussir la cuisson des œufs à la coque à tous les coups





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