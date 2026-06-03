L'UE prépare de nouvelles sanctions contre la Russie et souligne l'absence de volonté de négocier de Moscou

Kaja Kallas annonce un 21e paquet de sanctions visant l'industrie militaire et les institutions financières russes, tout en cherchant à réduire les revenus pétroliers. Elle critique le manque de concessions de la Russie. En parallèle, des citoyens du monde entier s'adaptent au changement climatique par des initiatives locales.

La cheffe de la diplomatie de l'Union européenne, Kaja Kallas , a déclaré dans un entretien avec l'AFP le 3 juin 2026 à Bruxelles que la Russie n'avait fait preuve d'aucune volonté réelle de négocier.

Elle a affirmé que Moscou a avancé des revendications maximalistes sans aucune concession ni recul. Selon elle, il est crucial de maintenir la pression sur la Russie pour la pousser à des discussions sérieuses avec les Ukrainiens. L'Union européenne prépare actuellement un nouveau paquet de sanctions, le 21e depuis l'invasion de l'Ukraine en février 2022.

L'objectif de ces sanctions est de cibler l'industrie militaire russe et les institutions financières afin de bloquer leur capacité à lever des capitaux pour la guerre. Une autre composante importante de ces mesures vise à réduire au minimum les revenus pétroliers de la Russie, qui constitue la principale source de financement de son effort de guerre. Ces déclarations interviennent dans un contexte où la communauté internationale poursuit ses efforts pour isoler économiquement la Russie.

Kaja Kallas a souligné l'importance de mesures ciblées pour affaiblir la capacity de Moscou à soutenir son agression. Le nouveau paquet de sanctions se concentrera sur des secteurs clés comme la défense et la finance, tout en cherchant à limiter les flux de revenus énergétiques. Cette approche s'inscrit dans la stratégie plus large de l'UE de soutenir l'Ukraine et de poursuivre la responsabilité de la Russie pour ses actions.

Parallèlement, face aux défis climatiques mondiaux, des citoyens à travers le monde s'organisent pour s'adapter aux conditions extrêmes. Des températures atteignant 50 °C, la montée du niveau de la mer et d'autres impacts du dérèglement climatique poussent les communautés à développer des solutions locales. De Kigali à Singapour, de l'Argentine à Delhi, et du nord de la Chine aux prairies italiennes, les gens mettent en place des initiatives variées pour faire face.

Cela inclut des marcheurs, des itinéraires gastronomiques, des sentiers viticoles et des balades nocturnes sous les étoiles, démontrant la diversité des réponses face à une planète bouleversée





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