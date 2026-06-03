Kaja Kallas affirme que la Russie n'a fait aucune concession et appelle à des sanctions ciblant l'industrie militaire et les revenus pétroliers. En parallèle, les citoyens du monde s'organisent face aux défis du dérèglement climatique.

La haut-représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères, Kaja Kallas , a déclaré que la Russie n'avait pas montré de volonté réelle de négocier et a insisté sur la nécessité de maintenir la pression pour la pousser à des discussions sérieuses avec l'Ukraine.

L'UE prépare un nouveau paquet de sanctions, le 21e depuis l'invasion, visant spécifiquement l'industrie militaire et le secteur financier russe afin de couper les financements de la guerre. Une autre priorité est de contenir les revenus pétroliers de la Russie, principale source de financement du conflit. Parallèlement, face aux défis du dérèglement climatique, les citoyens du monde entier s'organisent pour s'adapter.

Que faire lorsque les températures dépassent 50 degrés Celsius et que le niveau de la mer continue de monter ? Dans un bouleversement climatique global, des populations de Kigali à Singapour, des clubs de football argentins aux habitants de Delhi, des agriculteurs du nord de la Chine aux éleveurs des prairies italiennes, tous cherchent des solutions concrètes et développent des stratégies d'adaptation.

La marche pour faire face à ces changements prend des formes très variées : itinéraires gourmands pour préserver les savoir-faire locaux, sentiers viticoles qui s'adaptent à de nouveaux cépages, ou balades nocturnes sous les étoiles pour échapper à la chaleur diurne. Ces initiatives citoyennes montrent que l'adaptation au climat est déjà une réalité diversifiée et inventive, même si les défis restent immenses





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