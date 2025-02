L'UAG vise la continuité à Gruissan

Après une victoire face à Castelnaudary, l'UAG se rend à Gruissan pour affronter une équipe capricieuse mais capable de réaliser d'impressionnantes performances. Les coachs de l'UAG, Jérémie Raffanel et Sylvain Dupuy, s'accordent pour dire que l'équipe mérite mieux que son classement actuel et qu'elle doit poursuivre sur la voie du redressement. Le déplacement à Gruissan s'annonce délicat, compte tenu du caractère imprévisible des locaux, qui ont réalisé un exploit à Mazamet.

Poursuivre le redressement amorcé face à Castelnaudary (22-15), « une belle équipe qui mérite bien mieux que son classement », abondent en chœur les deux coachs de l’ UAG Jérémie Raffanel et Sylvain Dupuy, tel sera l’objectif de ce délicat déplacement à Gruissan ce dimanche. Délicat, ce déplacement l’est quand on regarde, au vu des résultats, à quel point ces Audois sont peu malléables chez eux et capables de tous les exploits, comme celui réalisé à Mazamet (21-20).

Benjamin Jany, encore excellent dimanche n’a pas oublié la farouche résistance des Gruissanais à l’aller : « On avait eu le plus grand mal à s’imposer (27-23), ce fut rude. » Pas question de déroger « à notre ADN ». Certes, le deuxième ligne inscrivit le seul essai dimanche contre les autres Audois de Castelnaudary, mais l’UAG se procura de nombreuses occasions qui laissent augurer des jours meilleurs. « Nous ne sommes pas assez patients dans la zone de marque », remarque Sylvain Dupuy, persuadé que si le magnifique essai refusé à Clément Gau, pour une faute bénigne signalée par le juge de touche opposé, avait été accordé, le match aurait été plié. « Nous nous sommes mis à douter alors », souffle le pilier Thomas Breton, qui a retrouvé tout son jus. Lien interne vers l’article n°12472250 « Notre jeu c’est l’offensive, des passes encore et toujours, martèle Sylvain Dupuy. Nous devons rester fidèles à nos principes de jeu qui nous ont souri à l’automne. » Et l’ex-demi de mêlée d’Agen et de l’USAP de philosopher : « Certes, ça ne nous a pas été bénéfique à Céret (22-23), mais à L’Isle-Jourdain, ce fut le contraire (24-21). » Peut-être Charly Goze devra-t-il utiliser davantage son excellent jeu au pied pour déstabiliser la défense adverse. En tout cas, le duo de centres Servat-Nicolas Adell, reconstitué, pourrait redevenir une arme redoutable, à condition que les avants rééditent leur performance de dimanche, dans le sillage d’un Canda très altruiste, d’un Renaud affamé et d’un Malignon inoxydable. Sûr que ce sera une belle rencontre, il ne peut en être autrement dans l’antre de Didier Codorniou, le petit prince de l’attaque.





RUGBY UAG GRUISSAN CASTELNAUDARY DERBY PERFORMANCE

