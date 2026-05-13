L'Ouverture du 79e Festival de Cannes : Cinéma, Politique et Technologie

Retour sur la cérémonie d'ouverture du Festival de Cannes 2026, marquée par l'hommage à Peter Jackson, les débats sur l'IA et un fort engagement politique.

Le 79e Festival de Cannes a débuté en pompe le mardi 12 mai 2026, transformant une nouvelle fois le Palais des festivals en épicentre mondial de la création cinéma tographique.

Cette édition s'est ouverte dans un climat international particulièrement lourd, où les enjeux géopolitiques ont largement teinté les discours officiels. Pendant près de deux semaines, jusqu'au 23 mai, le monde aura les yeux rivés sur les 22 longs-métrages en compétition pour décrocher la prestigieuse Palme d'or, un prix qui avait été attribué l'année précédente à Jafar Panahi pour son œuvre intitulée Un Simple accident.

Lors de la cérémonie inaugurale, des figures emblématiques comme Jane Fonda ont pris la parole pour rappeler que le cinéma a toujours constitué un acte de résistance fondamentale face à l'oppression et à l'oubli. À ses côtés, Gong Li a magnifiquement décrit le cinéma comme un langage universel, capable de transcender les barrières linguistiques, les divergences culturelles et les fossés générationnels pour toucher l'essence même de l'humanité. L'édition 2026 se place résolument sous le signe de l'engagement.

La maîtresse de cérémonie, Eye Haïdara, a insufflé une tonalité politique marquée à son intervention, évoquant avec gravité les zones où l'accès à Internet a été supprimé et les endroits où l'intelligence artificielle tente de se substituer à la réalité tangible. Cette réflexion a été relayée par le président du jury, Park Chan-wook, qui a martelé l'idée qu'il était impossible et dangereux de séparer l'art de la politique.

Dans le même esprit, le scénariste britannique Paul Laverty a profité de la visibilité mondiale de l'événement pour dénoncer avec force les violences systématiques ainsi que le génocide en cours à Gaza, rappelant que le tapis rouge ne doit pas masquer les tragédies humaines. Parallèlement, la question de l'intelligence artificielle s'est imposée comme l'un des débats majeurs de ce festival.

Demi Moore, membre du jury, a exprimé une vision pragmatique, affirmant que l'IA est désormais installée dans notre quotidien et que tenter de s'y opposer frontalement serait comme mener une bataille perdue d'avance. Le prestige du festival a été sublimé par la remise d'une Palme d'honneur à Peter Jackson. Le réalisateur néo-zélandais, dont le talent a marqué l'histoire du cinéma fantastique, a reçu ce prix des mains de son ancien collaborateur Elijah Wood.

L'émotion était palpable alors que Jackson confessait n'avoir jamais imaginé être ainsi honoré sur les marches de Cannes. Pour célébrer ce moment, les artistes Theodora et Oklou ont offert une performance musicale mémorable en reprenant le titre Get Back des Beatles, créant un pont entre le cinéma et la musique. Le glamour cannois était également au rendez-vous avec des apparitions remarquées.

Heidi Klum a ébloui l'assistance dans une robe spectaculaire signée Elie Saab, tandis que Demi Moore arborait une création sur mesure de Jacquemus. De nombreuses stars telles que Penélope Cruz, Adam Driver et Marion Cotillard ont également illuminé le tapis rouge, confirmant l'attrait magnétique du festival. L'aspect compétitif débutera officiellement le mercredi avec la projection de Quelques jours à Nagi, réalisé par Koji Fukada, ainsi que La vie d'une femme, signé Charline Bourgeois-Tacquet.

Le jury, composé de personnalités variées comme Isaach de Bankole, Chloe Zhao, Laura Wandel, Diego Cespedes et Stellan Skarsgard, aura la lourde tâche de départager les œuvres. La soirée d'ouverture a été couronnée par la projection de La Venus électrique, un film dont le casting, incluant Madeleine Baudot, Gustave de Kervern et Gilles Lellouche, a été chaleureusement accueilli.

Enfin, la présence de Dame Joan Collins, icône des années 80 grâce à son rôle dans Dynasty, aux côtés de Laurent Lafitte, a rappelé que Cannes est aussi le lieu où se rencontrent toutes les époques du divertissement, du soap opera glamour au cinéma d'auteur le plus exigeant





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