L'OTAN Patrouille en Baltique Face aux Suspects Sabotages Russes

L'OTAN déploie une force maritime forte en l'opération « Sentinelle de la Baltique » pour protéger les infrastructures sous-marines de la région suite aux dommages suspects sur les câbles d'énergie et de communication. Le navire néerlandais Schiedam et son équipage sont à la pointe de cette mission de surveillance.

Sous un ciel nuageux, le Schiedam, un chasseur de mines néerlandais, brise les eaux du détroit de l'Øresund, reliant la Suède et le Danemark. Accompagné d'autres bâtiments de l'opération « Sentinelle de la Baltique », il a pour mission de protéger les infrastructures sous-marines de la région.

Plusieurs dommages sur des câbles d'énergie et de communication, suspectés d'être orchestrés par Moscou, ont conduit à la mise en place rapide de cette opération dans un contexte de vives tensions entre la Russie et l'Occident, exacerbées par l'adhésion de la Finlande (2023) et de la Suède (2024) à l'OTAN. \Pour Sander Klop, commandant du Schiedam, le renforcement de la présence OTAN en Baltique doit garantir la sécurité de cette mer dont tous les États riverains, sauf la Russie, sont désormais membres de l'Alliance. « Notre intention est de désamorcer la situation pour nous assurer que les infrastructures sont sûres et que tous les pays environnants disposent d'internet et de leurs combustibles fossiles », indique-t-il à l'AFP. Pour de nombreux dirigeants européens et experts, les avaries sur les infrastructures énergétiques et de communication constatées ces derniers mois en Baltique s'inscrivent dans le cadre d'une « guerre hybride » menée par Moscou. \Dans la salle de contrôle du Schiedam, les militaires sont concentrés sur leurs écrans reliés au matériel de surveillance déployé d'habitude dans la lutte anti-mines. « Nous cherchons tout ce qui est suspect et sort de l'ordinaire », résume Bas, un officier scrutant la moindre anomalie. Sur ce navire comme sur le bateau hydrographique Luymes, qui cartographie habituellement les fonds sous-marins, chaque militaire est presque bavard, mais seuls les commandants se présentent avec leurs noms de famille. \Le Luymes, initialement considéré comme la tour de contrôle de l'opération, avec sa batterie d'instruments de mesure et de surveillance, a été mis à contribution. « Nous utilisons nos capteurs différemment », explique Leonie, cheffe de quart et responsable logistique du bâtiment néerlandais. « Nous nous attachons vraiment aux différences, en particulier sur les câbles, sur les pipelines, pour voir s'il y a des dommages ». « Si quelque chose se produit, alors nous avons des images de ce à quoi cela ressemblait auparavant », poursuit-elle. « Nous effectuons également des patrouilles (...) pour voir s'il y a des comportements suspects », ajoute la jeune femme de 29 ans aux lunettes rondes. \Durant l'opération, la force OTAN a réussi à prévenir tout acte malveillant. Cela reste néanmoins un défi constant, selon le commandant Erik Kockx, qui constate : « Il est impossible de prévenir tout sabotage ». « Presque chaque jour, nous voyons des comportements de navires qui sont discutables », poursuit-il. « Si un navire effectue un voyage entre deux ports, il n'est pas normal qu'il s'arrête pendant une période prolongée, surtout si l'endroit où il s'arrête se trouve juste au-dessus d'une infrastructure critique », explique le gradé. « Si nous voyons un navire sans ancre, c'est l'équivalent d'une voiture sans phare... c'est un signe pour nous de commencer à poser des questions », affirme le capitaine de corvette Sander Klop. \Depuis la passerelle du chasseur de mines, les marins se passent les jumelles et observent méticuleusement les rares navires qu'ils croisent sous le ciel glacial de février. Pour contrôler ce qui se passe dans les profondeurs, ils utilisent notamment le Seafox, un drone sous-marin relié au navire par un câble en fibre optique. Il peut s'approcher à moins d'un mètre de tout objet, mais pour les détails, l'expertise des plongeurs reste nécessaire. « Il y a surtout des choses que nous voulons voir de nos propres yeux », souligne Remco, tout équipé avant de plonger dans une eau à 4°C. \En cas de soupçons, la flotte OTAN se manifeste et signale le bateau suspect aux autorités compétentes, c'est-à-dire aux pays dont dépend l'infrastructure concernée et où l'acte de malveillance a eu lieu





OTAN Baltique Sécurité Sabotage Russie Infrastructures Sous-Marines Guerre Hybride Navires Drones Surveillance

