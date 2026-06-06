L'Orchestre du Capitole au Japon : une tournée de prestige

L'Orchestre national du Capitole va se produire au Japon pour une tournée de prestige. Cette tournée va durer dix jours et va se dérouler dans les plus grandes salles de l'archipel. L'Orchestre national du Capitole va être l'ambassadeur de l'excellence musicale toulousaine au Japon où il n'était pas revenu depuis 2018.

L'Orchestre du Capitole va se produire au Japon pour une tournée de prestige. Cette tournée va durer dix jours et va se dérouler dans les plus grandes salles de l'archipel.

L'Orchestre national du Capitole va être l'ambassadeur de l'excellence musicale toulousaine au Japon où il n'était pas revenu depuis 2018. Cette tournée à travers l'archipel est déjà un succès avec un concert à guichets fermés au prestigieux Suntory Hall de Tokyo. Les musiciens vont se produire dans plusieurs hauts lieux de la vie musicale japonaise.

Sous la direction de Tarmo Peltokoski, cette tournée mettra en lumière des programmes ambitieux, composés notamment de la Symphonie n° 10 de Chostakovitch et de la Symphonie n° 6 de Mahler. Le pianiste japonais Nobuyuki Tsujii va rejoindre l'orchestre pour interpréter des œuvres majeures de Rachmaninov, dont le Concerto pour piano n° 2 et la Rhapsodie sur un thème de Paganini.

L'Orchestre du Capitole va parcourir l'archipel du sud au nord avec des concerts à Kumamoto, Hyogo, Tokyo, Kawasaki, Nagoya et Sapporo. Cette tournée renforce ainsi l'ancrage de l'Orchestre national du Capitole en terre nippone, ainsi que les relations qu'il noue avec ce pays depuis de nombreuses années. Les musiciens sont galvanisés par une fin de saison intense à Toulouse et sont prêts pour cette tournée.

La chaîne de télévision japonaise NHK va suivre cette tournée et réaliser des enregistrements de concerts, dont celui du Suntory Hall de Tokyo. L'Orchestre national du Capitole compte en son sein quatre musiciennes japonaises : les violonistes Fuki Fujie, Kana Egashira, Haruka Katayama et l'altiste Kei Tojo. Cette tournée est un événement important pour l'Orchestre national du Capitole et va renforcer ses liens avec le Japon





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