L'Or En Feu, Les Sociétés Minières Profitent Du Mouvement

L'or atteint de nouveaux sommets, tirant les prix des métaux précieux vers le haut. Les sociétés minières se positionnent comme des bénéficiaires de cette tendance.

Les facteurs tels que l'inflation, le contexte géopolitique incertain et les fluctuations des devises ont un impact significatif sur les prix des métaux précieux. Alors que l'or continue de battre des records et que ses réserves disponibles se réduisent, cette tendance commence à se répercuter sur d'autres métaux, suscitant l'intérêt d'investisseurs. En euro et en dollar, le prix de l'or grimpe constamment vers de nouveaux sommets.

À la veille de la publication des données sur l'emploi américain pour janvier, la valeur de l'or par rapport au dollar américain semble inexorablement attirée par le seuil des 3 000 $. Ce mouvement haussier profite à d'autres secteurs du marché des matières premières. Sur le plan graphique, on observe une structure triangulaire descendante (visible en gris sur le graphique hebdomadaire ci-dessous). La surveillance de l'évolution des prix au-delà de 1 000 $ est cruciale. Si cette barre est franchie, un mouvement de hausse important pourrait se produire dans les semaines à venir. Le premier secteur à profiter des retombées de cette tendance sur l'or est celui des sociétés minières. Les performances du secteur sont encourageantes et les opérateurs sont actifs. Aujourd'hui, on observe une nouvelle poussée de l'action Société Générale, tandis que le warning de Soitec entraîne une chute de 20 %. Les publications trimestrielles des sociétés minières vont également gagner en importance, comme l'illustre le cas de Cœur Mining qui publie ses résultats ce jeudi. Le rapprochement de cette dernière avec SilverCrest Metals l'automne dernier nous avait déjà permis de réaliser un gain significatif sur cette opération capitalistique. En début d'année 2025, la période des publications permettra de faire le tri et de renforcer notre exposition sur ce secteur déjà très performant l'année dernière. Soyez attentifs aux prochains développements...





OR MÉTAUX PRÉCIEUX SOCIÉTÉS MINÉRIÈRES INVESTISSEMENT MARCHÉ FINANCIER

