L'opposition arabe et internationale au plan de déplacement des Palestiniens de Gaza

La communauté internationale s'oppose fermement au plan controversé du président américain Donald Trump visant à déplacer la population de Gaza. La Ligue arabe, la Chine et l'Égypte ont exprimé leur opposition au déplacement forcé des habitants de Gaza. Le roi de Jordanie a également réaffirmé sa position contre ce plan.

Le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, a qualifié, mercredi 12 février, du déplacement des Palestiniens de leur territoire d' « inacceptable pour le monde arabe ». S'adressant au sommet mondial des gouvernements organisé à Dubaï, il a déclaré : « Nous, les Arabes, avons combattu cette idée pendant cent ans et nous ne sommes pas prêts à capituler maintenant ».

Aboul Gheit a exprimé sa préoccupation quant à l'orientation actuelle accordée à la bande de Gaza, craignant que l'objectif final ne soit de vider la Palestine historique de ses habitants d'origine. « L’attention se porte aujourd’hui sur le bande de Gaza et elle se portera demain sur la Cisjordanie avec pour objectif de vider la Palestine historique de ses habitants d’origine », a-t-il mis en garde. « Ceci est inacceptable pour le monde arabe », a-t-il conclu.La Chine s'est également opposée au « déplacement forcé » de la population de Gaza en réponse à une question sur le plan controversé du président américain Donald Trump visant à vider le territoire de ses habitants. Un porte-parole du ministère chinois des affaires étrangères a déclaré lors d'un point presse régulier : « Gaza appartient aux Palestiniens et fait partie intégrante du territoire palestinien. Nous sommes opposés au déplacement forcé des habitants de Gaza ».L'Égypte a annoncé son intention de « présenter une vision globale pour la reconstruction » de la bande de Gaza, assurant le maintien des Palestiniens sur leur terre. Le ministère égyptien des affaires étrangères a déclaré mardi que le Caire « espère coopérer » avec l'administration de Donald Trump afin de parvenir à un règlement équitable de la cause palestinienne. L'Égypte envisage un plan de reconstruction de Gaza « d’une manière claire et décisive qui garantisse que le peuple palestinien reste sur sa terre, et en conformité avec les droits légitimes et légaux de ce peuple ». Le roi Abdallah II de Jordanie a réitéré sa « ferme opposition » au déplacement de la population de Gaza après sa rencontre avec Donald Trump, qui a continué à défendre son plan largement critiqué de développement immobilier du territoire, une fois vidé de ses habitants palestiniens.





