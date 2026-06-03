L'opération Rendez-vous aux jardins ouvre les portes de 90 jardins dans l'Eure

L'opération Rendez-vous aux jardins permet aux visiteurs de découvrir les jardins de la région de Bernay. Le château du Blanc Buisson propose une déambulation au milieu d'espèces rares plantées après la tempête de 1999, ainsi qu'un parcours dans le parc paysager à l'anglaise.

Près de 90 jardins ouvrent leurs portes dans l' Eure les 6 et 7 juin lors de l'opération Rendez-vous aux jardins. Cette opération permet aux visiteurs de découvrir les jardins de la région de Bernay.

Le château du Blanc Buisson propose une déambulation au milieu d'espèces rares plantées après la tempête de 1999, ainsi qu'un parcours dans le parc paysager à l'anglaise. Voici la liste des lieux participant à l'opération Rendez-vous aux jardins les 5 et 6 juin 2026 à Eure. Le château du Blanc Buisson continue de se réinventer : 'Sauvegarder un tel site est très exigeant'





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