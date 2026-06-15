L'opération 'café avec un policier' à Marcq-en-Barœul permet de créer un lien plus direct et plus humain entre la police et les habitants. Les policiers sont accompagnés d'Alain Chastan, adjoint à la Tranquilité publique.

L'opération ' café avec un policier ' à Marcq-en-Barœul : créer un lien plus direct et plus humain entre la police et les habitants. Deux à 4 fois par an, la police municipale de Marcq-en-Barœul invite les habitants à prendre un café sur le marché.

Objectif : se rapprocher et sensibiliser. Les policiers sont accompagnés d'Alain Chastan, adjoint à la Tranquilité publique. Les habitants de Marcq-en-Barœul sont invités à prendre un 'café avec un policier', pour plus de sécurité avant l'été. L'initiative du 'café avec un policier' permet en effet de créer un lien plus direct et plus humain entre la police et les habitants.

Mais le 'café avec un policier' est proposé 2 à 4 fois dans l'année depuis 2022 à Marcq-en-Barœul. Ce vendredi 12 juin 2026, pendant que Catherine boit son café en discutant avec un policier, Christophe, Marcquois ayant travaillé pour la Ville de Lille, arrive remonté.

'Je suis embêté tous les jours. J'ai failli me faire renverser ce matin', rouspète-t-il, dénonçant les stationnements des voitures à cheval entre le seul trottoir de sa rue et la chaussée. Mais il reconnaît : 'Je ne pouvais pas mieux tomber. J'ai vu qu'il y avait un café citoyen et mon voisin m'a dit d'appeler la police municipale ce matin.

Pour moi, la seule solution, c'est de poser du mobilier.

' En face, Alain Chastan, élu, tente de lui répondre : 'Je n'ai pas la réponse immédiate, ça dépend de la MEL. Vous évoquez une possibilité. Je la ferai remonter.

' Ce matin-là, vitres de voitures brisées, vitesse excessive des automobilistes ou encore stationnements étaient au cœur des discussions. 'C'est la première fois que je viens parce qu'il y en a vraiment ras-le-bol', peste Christophe Delebarre, un habitant de la rue Joël Braems. 'Pouvoir le dire, c'est bien, être entendu, je ne suis pas certain… J'espère que vous en avez pris note et que quelque chose sera fait,' interpelle-t-il l'élu présent. Un jeu auquel se plie volontiers Alain Chastan.

'On est là pour être à l'écoute. ' Mais pour Catherine, retraitée, 'ils devraient le faire plus souvent', que 3 à 4 fois par an. 'On a tellement de missions,' balaie l'adjoint. Environ 50 personnes se présentent au stand de la police lors de chacune de ces opérations.

'Je confonds tout, je suis perdue,' admet par exemple Claudine Dewulf, retraitée également, qui ne s'y retrouve plus entre les missions de la police municipale et la police nationale. Et ça tombe bien, cette dernière est aussi présente.

'On a le pouvoir judiciaire, le pouvoir d'enquête, dont la police municipale nous transmet les faits qui le nécessitent,' éclaire un fonctionnaire. Claudine et Catherine ont fait remonter des soucis qu'elles rencontrent dans la commune liés à la sécurité. Mais certains viennent aussi par hasard. C'est le cas d'Antonin Camphuis, médecin.

'Le vendeur de gaufres m'a dit d'aller discuter avec les policiers. Ils m'ont donné leur numéro, ce qui est pas mal car ce n'est pas le numéro classique de la police nationale. Ils distribuent aussi des outils de sécurité pour circuler à vélo et donnent quelques conseils pour la sécurité des maisons en cas de départ en vacances.

' Ce vendredi 12 juin 2026, un magnet contenant les coordonnées de la police municipale était distribué. Et une retraitée, encore, de se réjouir : 'On voit où vont nos impôts au moins. Il n'y a rien à dire sur la police à Marcq-en-Barœul,' félicite-t-elle, avant de vanter le passé de commissaire de son père. Écrans géants, fan zones, terrasses… Où voir les matchs de la Coupe du monde à Lille et dans la métropole ?

… 'Avant-hier, à l'initiative de l'association Raid Aventure, 10 ateliers étaient organisés pour les élèves du lycée Jacques-Delors afin de permettre aux jeunes d'être en contact avec les policiers, de façon assez ludique, notamment avec un stand de tir à l'AIRSOFT,' rétorque Alain Chastan. Puis ce dernier de soutenir l'argument d'un policier expliquant à Claudine Dewulf, qui réclame une caméra dans sa rue, que la préfecture doit donner son accord pour l'installation de ces équipements.

'C'est bien, au moins je peux parler et dire ce qui ne va pas,' s'est-elle réjouie, elle qui achète 'tout le temps' ses fleurs sur le marché du Bourg. Prochain 'café avec un policier' le vendredi 19 juin 2026 de 17h à 22h sur le marché nocturne du Pont, place Doumer, à Marcq-en-Barœul





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