L'opération Ailes d'Enfants : une journée de découverte et de solidarité

L'opération Ailes d'Enfants a réuni à Laloubère une vingtaine d'enfants hospitalisés pour une journée d'évasion aéronautique. Les enfants ont pu découvrir l'univers fascinant de l'aéronautique et vivre des moments riches en émotions, loin des contraintes de la maladie ou du handicap.

L'opération Ailes d'Enfants a réuni à Laloubère une vingtaine d'enfants hospitalisés pour une journée d' évasion aéronautique. Vols au-dessus de la Bigorre et rencontres avec les pilotes ont offert un souffle de liberté et d'émotion, à l'initiative du Rotary club de Tarbes.

Le soleil était au rendez-vous ce dimanche 14 juin sur l'aérodrome de Laloubère pour la nouvelle édition de l'opération Ailes d'Enfants, organisée par le Rotary Club de Tarbes en partenariat avec l'Aéro-Club de Bigorre. Une vingtaine d'enfants hospitalisés ou en situation de handicap, venus de Tarbes, Pau, Toulouse et Biarritz, ont vécu une journée hors du commun placée sous le signe de l'évasion, du partage et de la découverte.

Tout au long de la journée, les jeunes participants ont pu découvrir l'univers fascinant de l'aéronautique à travers de nombreuses animations : visites des installations de l'aérodrome, rencontre avec les pilotes, découverte de la section aérienne de la gendarmerie, ateliers ludiques, maquillage, animations musicales et, point d'orgue de cette journée, des vols découverte au-dessus de la Bigorre. Les enfants ont pu admirer les paysages pyrénéens et vivre des moments riches en émotions, loin des contraintes de la maladie ou du handicap.

Pour Mélanie Pellen, présidente du Rotary Club de Tarbes : "Ailes d'Enfants est bien plus qu'une simple journée de découverte aéronautique. C'est une parenthèse de bonheur offerte à des enfants qui, pour beaucoup, doivent faire preuve d'un courage remarquable au quotidien. Aujourd'hui, nous avons vu des sourires, de l'émerveillement, de la joie partagée. C'est précisément la raison d'être de cette action.

" Créée autour des valeurs de solidarité et d'engagement qui animent le Rotary, cette opération illustre pleinement la devise du mouvement international : "Servir d'abord". Voir les regards des enfants s'illuminer lorsqu'ils montent dans un avion est une récompense immense pour tous les bénévoles mobilisés, souligne Mélanie Pellen.

Cette réussite est le fruit de l'engagement collectif des membres du Rotary Club de Tarbes, des bénévoles de l'Aéro-Club de Bigorre, des pilotes, des associations partenaires, des établissements hospitaliers et de nombreux soutiens locaux qui ont uni leurs efforts pour offrir cette journée exceptionnelle. Le Rotary Club de Tarbes adresse ses plus sincères remerciements à l'ensemble des partenaires mobilisés, aux équipes hospitalières de Tarbes, Pau, Toulouse et Biarritz, au peloton de gendarmerie, au para-club, au club d'aéromodélisme, ainsi qu'à tous les bénévoles qui ont contribué au succès de cette édition 2026.

Cette journée démontre une nouvelle fois que lorsque des femmes et des hommes se rassemblent autour d'une cause généreuse, il est possible de créer de très beaux moments d'humanité. Aujourd'hui, les avions ont permis de faire décoller bien plus que des passagers : ils ont fait décoller des rêves, conclut la présidente du Rotary Club de Tarbes. Une journée rare où la solidarité a pris son envol dans le ciel de Bigorre





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