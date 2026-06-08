L'Opep+ annonce une augmentation de production de pétrole en juillet

L'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés (Opep+) ont annoncé une augmentation de leur production de pétrole au mois de juillet. Cette décision s'inscrit dans la stratégie récente de l'Opep+ qui vise à maintenir la stabilité des prix des carburants.

L'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés ( Opep+ ) ont annoncé une augmentation de leur production de pétrole au mois de juillet. Cette décision s'inscrit dans la stratégie récente de l' Opep+ qui vise à maintenir la stabilité des prix des carburants .

Malgré cela, les capacités de production se situent principalement au Moyen-Orient où les exportations ont été drastiquement réduites à cause du conflit entre l'Iran et Israël ainsi que les États-Unis. En Russie, les frappes ukrainiennes contre les infrastructures énergétiques prennent une ampleur inédite, entraînant une perte de capacité de production. Cette situation a même entraîné une flambée des prix des carburants, ce qui ne fait pas les affaires des recettes de l'État, selon Jorge Leon, analyste chez Rystad Energy.

L'Opep+ est en quête de cohésion après les événements du 1er mai, qui ont exposé un affaiblissement de l'organisation. Le véritable défi se présentera une fois que les flux se normaliseront, et la question ne sera plus de savoir combien l'Opep+ peut produire, mais qui est prêt à réduire. L'Agence internationale de l'énergie alerte sur les stocks mondiaux de pétrole, qui se videraient à une vitesse record en cas de blocage du détroit d'Ormuz.

Les prix de l'essence ont augmenté de 10 centimes en une semaine, ce qui constitue une bonne affaire pour l'industrie pétrolière





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Opep+ Production De Pétrole Prix Des Carburants Conflit Iran-Israël Frappes Ukrainiennes Stocks Mondiaux De Pétrole

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