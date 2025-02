L'ONG norvégienne Norsk Folkehjelp réduit ses effectifs de plus de moitié à cause du gel de l'aide américaine

L'ONG norvégienne spécialisée dans les opérations de déminage, Norsk Folkehjelp, est contrainte de réduire ses effectifs de plus de moitié et de licencier 1700 employés dans 12 pays en raison du gel de l'aide étrangère américaine. Cette décision a un impact dramatique sur les opérations de déminage à travers le monde et mettra en danger la vie de millions de personnes.

Depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche en janvier, l'USAID, l'agence américaine pour le développement international, a été quasi démantelée. En raison du gel de l' aide étrangère des États-Unis , l' ONG norvégienne spécialisée dans les opérations de déminage à travers le monde va réduire ses effectifs de plus de moitié.

Spécialisée dans les opérations de déminage à travers le monde, l'ONG norvégienne Norsk Folkehjelp va diminuer ses effectifs de plus de moitié et licencier 1 700 employés dans 12 pays, a-t-elle révélé mardi. Cette annonce fait suite au gel de fonds américains destinés à cette ONG. \« Que plus de 40 % du financement pour le déminage et le nettoyage des explosifs disparaisse du jour au lendemain est dramatique pour nous et notre travail », a déclaré son secrétaire général, Raymond Johansen, dans un communiqué. « Mais le coût le plus élevé est celui payé par les enfants, les agriculteurs et les communautés locales touchées par les mines à travers le monde », a-t-il ajouté. Menant aujourd'hui des opérations de déminage dans 21 pays avec quelque 3 200 employés, Norsk Folkehjelp explique avoir reçu 460 millions de couronnes (41 millions de dollars) de fonds publics américains en 2024. Du fait du gel de cette aide décrite comme « l’une des pierres angulaires » des opérations de déminage, l’ONG se dit « contrainte » de se séparer de 1 700 personnes sous contrat américain dans des pays comme l’Ukraine, l’Afghanistan, l’Irak ou encore le Cambodge. \« Geler le soutien au déminage et à l’élimination des explosifs ne freine pas seulement les activités actuelles. Cela retardera et, dans le pire des cas, pourra inverser les énormes progrès que le monde, avec les États-Unis en tête, a réalisés pour combattre ces armes bestiales », a souligné Raymond Johansen. « Cela empêchera les personnes en fuite de pouvoir rentrer, et selon nos calculs, aura de graves conséquences pour jusqu’à un demi-million de personnes dans des pays comme l’Irak, le Yémen, le Laos et le Vietnam », a-t-il ajouté. Dès la fin janvier, l’ONG avait annoncé la suspension de ses activités dans 13 pays, à la suite de l’envoi, par le nouveau chef de la diplomatie américaine Marco Rubio, d’une circulaire ordonnant le gel de l’aide étrangère des États-Unis, à l’exception de celle fournie à l’Égypte et Israël. Lundi, une autre ONG du pays scandinave, le Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC), avait aussi annoncé qu’il serait contraint de suspendre des activités dans près de vingt pays à la fin février en l’absence d’un dégel de l’aide américaine. Depuis le retour du milliardaire américain Donald Trump à la Maison-Blanche en janvier, l’agence américaine pour le développement international a été quasi démantelée.





sudouest / 🏆 67. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Norsk Folkehjelp Déminage Aide Étrangère États-Unis Donald Trump ONG Ukraine Afghanistan Irak Cambodge

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

1700 Personnes Décorées pour la Reconstruction de Notre-DamePlus de 1700 personnes, dont une centaine d'artisans comme le sculpteur Nicolas Clerget, ont été décorées de la Légion d'honneur ou de l'Ordre national du Mérite pour leur contribution à la reconstruction de Notre-Dame de Paris. La promotion, annoncée samedi 18 janvier, comprend 33 promotions à la Légion d'honneur et 67 à l'ordre national du Mérite.

Lire la suite »

Œcuménisme : 1 700 ans après Nicée, les chrétiens jamais aussi près de l’unité ?La Semaine de prière pour l’unité des chrétiens a commencé samedi 18 janvier. 1700 ans après le concile de Nicée, « La Croix » propose une série sur l’œcuménisme. Longtemps un obstacle pour les autres Églises chrétiennes, la primauté du pape semble aujourd’hui un sujet théologique apaisé. Les nouveaux contours de l’œcuménisme (1/5).

Lire la suite »

Des 'risques inacceptables' : pourquoi ONG et associations lancent une pétition pour interdire l'aspartamePrésent dans les sodas sans sucre ou les yaourts 0%, l'aspartame est ciblé par une pétition de Foodwatch, de la Ligue contre le cancer et de l'application Yuka, diffusée dans onze pays européens. Elle dénonce des 'risques inacceptables'.

Lire la suite »

ONG françaises demandent l'interdiction du chalutage de fond dans les aires marines protégéesPlusieurs ONG, dont Bloom, la Fondation Tara pour Océan et Oceana, ont envoyé une lettre à Emmanuel Macron demandant l'interdiction du chalutage de fond dans les aires marines protégées européennes. Elles soulignent les impacts négatifs de cette pratique sur la biodiversité et le climat, ainsi que son importance pour la protection des ressources de poissons.

Lire la suite »

Venezuela: au moins 5 Américains détenus selon l'ONG Foro PenalL’ONG donne les noms complets des six libérés et des sept autres détenus. En tout, elle recense 54 étrangers détenus dont une franco-américaine, 11 Espagnols et 9 Italiens.

Lire la suite »

Scandale ou Campagne de Déni : Les ONG Environnementales Accusées de Lobbying par la Commission EuropéenneDes accusations graves ont été portées contre des associations écologistes, affirmant qu'elles sont financées par la Commission européenne pour faire du lobbying en faveur du Pacte vert. Les ONG contestent ces accusations, tandis que le débat s'intensifie sur la transparence et les interactions entre les institutions européennes et les groupes de pression.

Lire la suite »