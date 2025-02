L'OMS lance un programme pour traiter gratuitement des enfants malades du cancer dans les pays en développement

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a lancé un programme visant à traiter gratuitement des milliers d'enfants malades du cancer dans des pays à revenu faible et intermédiaire. Le programme, qui vise à augmenter les taux de survie, fournira un flux ininterrompu de médicaments contre le cancer infantile de qualité assurée aux pays participants.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a lancé mardi un nouveau programme visant à traiter gratuitement des milliers d'enfants malades du cancer dans des pays à revenu faible et intermédiaire, avec l'objectif d'augmenter des taux de survie qui stagnent. Les pays participants à la phase pilote recevront gratuitement un flux ininterrompu de médicaments contre le cancer infantile dont la qualité sera assurée, a expliqué l'OMS dans un communiqué.

La Mongolie et l'Ouzbékistan seront les premiers pays à être livrés, suivis de l'Équateur, de la Jordanie, du Népal et de la Zambie, autres participants à l'étape-test, selon l'agence onusienne. Près de 5 000 enfants devraient pouvoir bénéficier de cette campagne en 2025, dans au moins 30 hôpitaux de ces six pays. Les taux de survie aux cancers infantiles sont souvent en dessous de 30% dans les pays à revenu faible ou intermédiaire (classification basée sur le revenu national brut par habitant), déplore l'OMS. Alors que dans les pays à revenu élevé, ils sont d'environ 80%. «Pendant trop longtemps, des enfants atteints de cancer ont manqué de médicaments qui sauvent des vies», a regretté le chef de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Six pays supplémentaires ont été invités à rejoindre le programme, l'organisation espérant compter 50 participants dans les cinq à sept ans, pour environ 120 000 enfants bénéficiaires. Selon l'OMS, quelque 400 000 enfants développent un cancer chaque année, la plupart avec un accès limité aux ressources médicales. «Il est estimé que 70% des enfants dans cette configuration meurent du cancer en raison de facteurs tels que le manque de traitement approprié, les interruptions de traitement ou les médicaments de mauvaise qualité», détaille l'agence. Elle a ajouté que les livraisons gratuites continueraient après la phase pilote et qu'elle travaillerait à la pérennité du programme, dévoilé en décembre 2021. Cette campagne est menée conjointement par l'OMS et l'hôpital St. Jude de recherche pédiatrique de Memphis, aux États-Unis, qui a financé son lancement à hauteur de 200 millions de dollars (194 millions d'euros), selon l'OMS





