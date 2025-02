L'OMS lance un programme pour fournir des traitements gratuits contre le cancer aux enfants dans les pays en développement

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a lancé un programme ambitieux pour fournir des traitements gratuits contre le cancer aux enfants malades dans les pays à revenu faible et intermédiaire.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a lancé mardi un nouveau programme ambitieux visant à fournir gratuitement des traitements contre le cancer aux enfants malades dans les pays à revenu faible et intermédiaire. Cet initiative vise à améliorer considérablement les taux de survie, qui stagnent malheureusement dans ces régions. Selon l'OMS, les pays participants à cette phase pilote bénéficieront d'un accès constant et garanti à des médicaments de qualité contre le cancer chez les enfants.

La Mongolie et l'Ouzbékistan seront les premiers à recevoir ces traitements, suivis par l'Equateur, la Jordanie, le Népal et la Zambie. Environ 5 000 enfants devraient pouvoir bénéficier de cette campagne d'accès à des soins de qualité en 2025, dans au moins 30 hôpitaux de ces six pays. L'OMS souligne une disparité frappante dans les taux de survie aux cancers infantiles entre les pays à revenu élevé et ceux à revenu faible ou intermédiaire. Dans les pays développés, les taux de survie atteignent environ 80%, tandis que dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, ils restent souvent en dessous de 30%. Le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a exprimé sa profonde inquiétude face à la situation, affirmant que « pendant trop longtemps, des enfants atteints de cancer ont manqué d'accès à des médicaments qui pourraient sauver leurs vies ».Le programme prévoit l'intégration de six autres pays dans les prochaines années, avec l'objectif d'atteindre 50 pays participants dans un délai de cinq à sept ans, permettant ainsi de bénéficier à environ 120 000 enfants. Chaque année, près de 400 000 enfants développent un cancer, la plupart dans des régions où l'accès aux soins médicaux est limité. Selon l'OMS, 70% de ces enfants décèdent du cancer en raison de facteurs tels que le manque de traitements appropriés, les interruptions de traitement ou la mauvaise qualité des médicaments. L'initiative est menée conjointement par l'OMS et l'hôpital St. Jude pour la recherche pédiatrique de Memphis, aux États-Unis. L'hôpital St. Jude a financé le lancement de ce programme à hauteur de 200 millions de dollars (194 millions d'euros). L'OMS s'engage à assurer la pérennité de ce programme de livraison de médicaments gratuits, lancé en décembre 2021, après la phase pilote





