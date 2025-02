L'ombre de Takieddine plane encore sur le procès du financement de la campagne de Sarkozy

Le procès du financement supposé libyen de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007 se poursuit, et l'ombre de l'homme d'affaires franco-libanais, Ziad Takieddine, continue de planer. Bien qu'il soit absent du procès, son rôle dans plusieurs contrats d'armement, soupçonnés d'avoir alimenté des sources d'argent noir destiné aux campagnes électorales, est au cœur des investigations. Le tribunal a examiné des contrats passés avec l'Arabie Saoudite et le Pakistan dans les années 1990, soupçonnant un détournement de fonds qui aurait pu financer les campagnes électorales de Sarkozy.

Au procès du financement supposé libyen de la campagne présidentielle de Sarkozy en 2007, l'ombre du sulfureux intermédiaire franco-libanais, qui échappe à la justice française , a plus que jamais plané. Le tribunal s'est penché sur des contrats d'armement dans lesquels il a également joué un rôle décisif. Invisible... mais omniprésent Takieddine .

L'homme d'affaires franco-libanais a beau être terré au Liban, séchant le procès du financement supposé libyen de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007, il se rappelle en permanence au souvenir du tribunal. Ce mercredi après-midi, la cour a voyagé dans le temps et dans l'espace, quittant la Libye pour l'Arabie Saoudite et le Pakistan. Elle s'est replongée dans plusieurs grands contrats d'armement, soupçonnés d'avoir alimenté des sources d'argent noir destiné aux campagnes électorales. Et l'ombre de Takieddine plane encore. Lui et Thierry Gaubert, un homme d'affaires proche de Nicolas Sarkozy, qui figure depuis le 6 janvier sur la liste des personnes convoquées, ont en effet été condamnés par la justice en liaison avec les manœuvres financières qui ont entouré l'exécution de ces ventes de frégates à l'Arabie Saoudite et de sous-marins au Pakistan, des marchés conclus en 1993 et 1994 et qui ont rapporté des milliards à la France. A l'époque des négociations, Takieddine est à tu et à toi avec le cabinet du ministre de la Défense, François Léotard (qui sera condamné plus tard par la cour de justice de la République), un membre important de la campagne d'Edouard Balladur – de même que Nicolas Sarkozy, alors ministre du Budget. Les juges ont scruté les contrats passés dans cette période, soulignant que les commissions touchées par Takieddine et Gaubert ont pu servir à financer des campagnes électorales. Le procès continue de s'attarder sur ces transactions complexes, tentant de démêler les liens entre des affaires d'État et des potentiels détournements de fonds





