L'OM en spectacle, Paris et Lyon s'imposent : Merveilleux buts et flops marquants de la 22e journée de Ligue 1

L'Olympique de Marseille s'impose largement face à Saint-Etienne avec des prestations exceptionnelles de ses nouvelles recrues. Le Paris Saint-Germain et Lyon remportent leurs matchs, tandis que des flops spectaculaires marquent la journée.

L'Olympique de Marseille a impressionné samedi face à Saint-Etienne , remportant une victoire éclatante de 5-1. Le talent des nouvelles recrues hivernales a joué un rôle crucial dans ce succès. Amine Gouiri, déjà impressionnant lors de sa première apparition, a continué sur sa lancée avec un doublé. Une frappe enroulée précise en première période et un piqué savoureux en seconde ont propulsé l'OM vers la victoire.

Amar Dedic, entré en jeu, a failli marquer au bout d'une course solitaire avant de délivrer une passe décisive à Adrien Rabiot. Ismaël Bennacer, titulaire, a assuré le rythme du jeu. Seul Luiz Felipe, qui n'a pas encore débuté sous ses nouvelles couleurs, reste à intégrer. Pour accueillir le Paris Saint-Germain, Toulouse a organisé un spectacle grandiose au Stadium rempli. Avant le match, un spectacle de drones a illuminé le stade, accompagné du retour de certaines figures emblématiques du club. Les rappeurs Bigflo et Oli, originaires de la Ville Rose, ont également participé à l'événement, ayant contribué à la création du 4e maillot porté pour la première fois, aux couleurs violettes. Le spectacle a été total, sauf sur le terrain où Paulo Fonseca a visiblement le sourire. Après sa défaite lors de sa première à Marseille (3-2), le nouvel entraîneur de Lyon a vu ses troupes remporter deux victoires convaincantes, marquées par huit buts inscrits face à Reims (4-0) et Montpellier (1-4). Bien sûr, il faudra confirmer face à des équipes plus difficiles, mais le successeur de Pierre Sage peut se vanter d'avoir fait bonne impression lors de ses premières semaines sur le banc lyonnais avec six points pris et un bilan de 10 buts marqués pour quatre encaissés en trois matches.Emmanuel Emegha poursuit sur sa lancée. Déjà buteur face à Montpellier la semaine dernière, l'attaquant strasbourgeois a inscrit son 10e but de la saison pour clore le succès important des siens à Lens (0-2). Le Néerlandais n'a pas eu grand-chose à faire si ce n'est d'être au bon endroit au bon moment pour finir le travail de Dilane Bakwa. Mama Baldé a marqué un but magnifique pour Brest face à Auxerre avec un ciseau retourné sur un ballon qu'il avait lui-même levé, mais le but a été annulé pour un hors-jeu du talon. Saint-Etienne a été totalement dominé face à Marseille. Zuriko Davitashvili, pourtant censé être un créateur de danger, a traversé la rencontre comme une âme en peine. Nicolas Cozza a vécu une soirée mitigée lors de la défaite de Nantes face à Monaco. Il a été à l'origine de l'ouverture du score des Canaris mais a été exclu pour une semelle dangereuse. À Reims, la situation devient préoccupante. Les Champenois sont sortis sous les sifflets après la défaite face à Angers (0-1). Ils n'ont plus gagné depuis le 10 novembre et leur problème d'efficacité est flagrant





