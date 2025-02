L'OM en mutation : De Zerbi et ses joueurs s'affinent

L'Olympique de Marseille progresse sous l'impulsion de Roberto De Zerbi. Le jeu s'affine, les joueurs s'approprient le projet tactique et les résultats s'améliorent.

Au fil des semaines, les Marseillais digèrent de mieux en mieux les exigeantes consignes de Roberto De Zerbi , et les progrès dans le jeu sont visibles avant de recevoir Saint-Étienne ce samedi (17h).

Pour la première fois de la saison, Roberto De Zerbi n'a rien trouvé à redire, dimanche, après la convaincante démonstration de ses joueurs à Angers : « Je suis très, très content : on a joué comme une grande équipe », constatait l'Italien qui, d'habitude, ne tait pas ses agacements, même dans la victoire. Il y a souvent un grain de sable pour déranger l'entraîneur, mais il avait de bonnes raisons d'être heureux, cette fois, parce que ses joueurs progressent et que son projet de jeu est de plus en plus visible, au fil des semaines. L'OM affiche davantage de maîtrise, dans le football voulu par son entraîneur et dont un adjoint de L1 résume les qualités et les défauts : « Les équipes de De Zerbi sont toujours très bonnes dans les connexions entre les centraux et les milieux, et son OM est très fort dans le dernier tiers du terrain, avec des joueurs dynamiques, nombreux et talentueux. Après, défensivement, ils sont exposés dans la profondeur. » Pour le « Mister », qui travaille les circuits de sortie de balle avec une méticulosité presque obsessionnelle, tout part de la première relance, la recherche d'un premier décalage qui permettra ensuite de développer l'action. Geronimo Rulli et Leonardo Balerdi ont longtemps été les deux acteurs principaux de cette construction depuis l'arrière, mais l'OM a élargi sa palette.L'entraîneur d'Angers, Alexandre Dujeux, qui avait obtenu le point du nul au Vélodrome début octobre avant de perdre sans appel le week-end dernier, a pu constater l'évolution : « Ils ont beaucoup plus de variété et sont donc moins prévisibles à la construction. Ils peuvent ressortir à trois ou à quatre, cela change à chaque fois, et tu dois toujours t'adapter au pressing, c'est plus difficile de récupérer le ballon. Et puis, au niveau individuel, certains joueurs ont pris une autre dimension, ils ont des automatismes et combinent avec très peu de touches de balle, ils permutent. Tu sens la patte de l'entraîneur. » Un joueur récemment affronté, concurrent direct pour le podium, confirme : « Ils cherchent à t'aspirer pour jouer rapidement dans ton dos et s'ils y arrivent, il y a gros danger parce que tu as un temps de retard à chaque fois. Pour éviter de trop subir, le coach nous avait demandé de presser haut, mais pas seulement sur Balerdi. Il fallait aussi coincer Höjbjerg parce que tous les ballons passent par lui. Les statistiques le confirment : le Danois est le joueur de L1 qui a touché le plus de ballons (2 189) et réussi le plus de passes (1 740). Les résultats le confirment aussi : l'OM avait perdu trois fois lors des onze premières journées ; il n'a perdu qu'une fois sur les dix journées suivantes. Il se protège mieux, aussi, et concède moins de tirs à l'adversaire. Même si son jeu l'expose forcément à la perte du ballon, il sait mieux étouffer la menace. « Ils jouent très haut et n'ont pas forcément de joueurs hyper rapides derrière, explique un récent visiteur au Vélodrome. Mais leur contre-pressing est très difficile à gérer. Ils resserrent vite autour du porteur, et il faut donc être très sûr techniquement.Depuis deux mois, ils sont plus forts, plus agressifs, et ils récupèrent les ballons plus haut sur le terrain. » L'OM est plus réactif en défense, donc, il attaque mieux aussi, plus patient et plus varié contre les blocs repliés qui l'attendent souvent, et le mercato hivernal est venu améliorer son effectif, avec des joueurs techniques qui collent au projet de jeu. De Zerbi, qui répétait en début de saison qu'il lui faudrait du temps, reconnaît que le chemin est le bon, aujourd'hui : « C'est normal qu'on progresse, on travaille chaque semaine à l'entraînement. On a progressé sur la ligne défensive, sa hauteur, on est très courageux et très efficaces. Dans la gestion du ballon aussi, on comprend mieux quand il faut jouer à l'intérieur ou quand il faut élargir. On presse mieux. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a encore beaucoup à faire. » Si De Zerbi ne sera jamais complètement satisfait, il est, quand même, de moins en moins contrarié





