L'Olympique Lyonnais, pépinière inépuisable de Bleus pour le Mondial 2026

Analyse du rôle de l'OL dans la formation des joueurs français et internationaux, du regard d'Amaury Barlet sur leurs parcours, et de l'impact financier des transferts de Barcola, Gusto et Cherki.

L' Olympique Lyonnais a toujours été un vivier de talents qui portent les couleurs de la France sur la scène internationale. Après les années fastes de 2006, où six Lyonnais évoluaient parmi les Bleus - notamment Grégory Coupet, Eric Abidal, Florent Malouda, Sidney Govou et Jimmy Wiltord - et le nouveau pic de 2010 avec Hugo Lloris, Cédrick Toulalan, Jonathan Reveillère et à nouveau Govou, le club continue d'alimenter la sélection.

En 2018, le champion du monde Nabil Fekir, formé à Lyon, a dirigé le groupe des jeunes avant de reprendre les rênes de son club de formation. Aujourd'hui, pour le Mondial 2026, Lyon voit à nouveau ses protégés porter les maillots nationaux : Mamadou Sarr représente le Sénégal, Amine Gouiri et Houssam Aouar portent les couleurs algériennes, tandis que Samuel Moutoussamy et Gédéon Kalulu revêtent les tenues de la République démocratique du Congo.

Au cœur de ce renouveau, Amaury Barlet, qui a œuvré à l'académie lyonnaise de 2011 à 2025 avant de devenir directeur sportif du CASCOL Oullins, témoigne de l'impact de ces jeunes joueurs.

"Je regarde leurs matchs différemment, parce que ce sont des garçons que j'ai vus grandir, dont je connais les qualités et les points forts", explique-t-il. Il cite notamment trois Bleus issus de la génération 2002‑2003 : Bradley Barcola, Rayan Cherki et Malo Gusto.

Tous trois ont changé la donne financière du club : le transfert de Gusto à 40 millions d'euros en janvier 2023, celui de Barcola à 50 millions en août 2023, et enfin celui de Cherki à 42,5 millions en juin 2025, soit plus de 132 millions d'euros de bénéfices, permettant à l'OL, sous la houlette de John Textor, de redresser ses comptes. Barlet souligne également la philosophie d'entraînement qui a forgé ces joueurs.

Rayan Cherki, par exemple, a été soumis à une opposition constante dès l'U12, afin de développer sa prise de décision sous pression. Ses rituels d'entraînement - arriver premier du bus, se changer, puis s'entraîner pendant une dizaine de minutes avec le ballon avant même que ses coéquipiers ne soient présents - illustrent son dévouement.

"Il est capable de jouer avec les deux pieds, de créer des espaces que personne n'avait vus, et de rendre l'adversaire incertain", affirme le formateur. Cette capacité à improviser, à alterner entre dribbles, passes décisives et frappes, même si elle peut parfois être perçue comme de l'arrogance, est selon lui le reflet d'un joueur qui a toujours évolué aux côtés de joueurs plus expérimentés, accélérant ainsi son développement tactique et technique.

En somme, l'OL continue de produire des joueurs qui, par leur talent et leur mentalité, font rayonner le football français sur la scène mondiale





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