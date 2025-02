L’Organisation pour l’Interdiction des Armes Chimiques (OIAC) a annoncé avoir trouvé l’agent antiémeute CS dans neuf échantillons provenant de l’Ukraine. Cette découverte renforce les accusations de l’Ukraine concernant l’utilisation de gaz par la Russie sur la ligne de front. L’OIAC non pas identifié l’utilisateur du gaz, mais a soulevé l’urgence de respecter les principes de la Convention sur l’interdiction des armes chimiques.

L’Organisation pour l’Interdiction des Armes Chimiques ( OIAC ) a annoncé ce vendredi 14 février avoir trouvé l’agent antiémeute CS dans neuf échantillons qui lui ont été remis par l’ Ukraine , qui accuse la Russie d’y avoir recours sur la ligne de front. L’ OIAC a déclaré avoir identifié l’agent toxique dans des échantillons de quatre grenades, trois échantillons de sol et deux échantillons de végétation à côté d’une tranchée.

L’organisation, basée à La Haye, n’a pointé du doigt ni l’Ukraine ni la Russie pour l’utilisation de ce gaz, qui est une substance interdite en zone de guerre. La Russie et l’Ukraine se sont mutuellement accusées d’avoir utilisé des armes chimiques dans le conflit qui dure depuis près de trois ans. Les alliés occidentaux de Kiev affirment également que Moscou a utilisé des armes interdites. L’Ukraine a demandé à l’OIAC d’enquêter sur trois incidents d’utilisation présumée d’armes chimiques : le 2 octobre 2024 près du village de Mariivka, et les 12 et 14 octobre près d’Illinka. « Toutes les grenades récupérées dans les abris contenaient de l’agent antiémeutes CS, des composés apparentés au CS et/ou leurs produits de dégradation », a constaté l’OIAC dans un communiqué. L’utilisation d’un gaz antiémeute a été confirmée dès novembre. Le produit chimique a également été trouvé dans les échantillons de sol et de végétation fournis par l’Ukraine. « Ce rapport marque le deuxième cas confirmé de grenades antiémeutes trouvées sur les lignes de confrontation dans la région de Dnipropetrovsk », a déclaré le directeur général de l’OIAC, Fernando Arias, cité dans le communiqué. Il a déclaré que les conclusions du rapport soulignaient « l’urgence de maintenir et de faire respecter les principes de la Convention sur l’interdiction des armes chimiques ». En novembre, l’OIAC a déclaré que du gaz antiémeute CS interdit avait été trouvé dans trois échantillons d’obus et de sol fournis par l’Ukraine dans la zone où elle combat les forces russes. Il s’agissait de la première fois que l’utilisation d’un gaz antiémeute était confirmée dans des zones où des combats se déroulent en Ukraine, a déclaré l’OIAC. La Convention sur l’interdiction des armes chimiques interdit l’utilisation d’agents de lutte antiémeute, dont le gaz CS, « en tant que moyens de guerre ».





lobs / 🏆 5. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

OIAC Ukraine Russie Armes Chimiques Gaz Antiémeute CS Convention Sur L’Interdiction Des Armes Chimiques

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Ukraine lance une enquête sur un trafic d'armes et de munitionsL'Ukraine a mené 1000 perquisitions pour enquêter sur un trafic illégal d'armes et de munitions. La guerre a augmenté la présence d'armes dans le pays, ce qui risque de favoriser le crime organisé si elles ne sont pas contrôlées. Des experts s'inquiètent du risque de répercussions internationales, notamment en Europe et dans le Sahel, une fois la paix rétablie.

Lire la suite »

Israël Envereretrait-il des armes saisies au Hezbollah à l'Ukraine ?Le Telegraph révèle que le président ukrainien Volodymyr Zelensky et son homologue israélien seraient en discussion au sujet de l’envoi d’armes confisquées par l’État hébreu au cours de la guerre menée au Liban contre le Hezbollah, allié du Hamas palestinien. Des avions-cargos militaires américains auraient été suivis depuis Israël vers une base aérienne au sud de la Pologne, ce qui fait dire à OSINTdefender qu’Israël a déjà commencé à fournir à l’Ukraine les armes de fabrication soviétique et russe saisies au Liban. La vice-ministre israélienne des Affaires étrangères Sharren Haskel a demandé au parlement israélien d’approuver l’envoi de ces armes saisies au Liban.

Lire la suite »

Guerre en Ukraine : pourquoi des navires armés russes pourraient traverser les eaux françaises dans les prochaAlors que ses bases militaires en Syrie ont été perdues depuis la chute de Bachar Al-Assad, la Russie rapatrie ses navires de guerre. Afin de rallier l’enclave russe de Kaliningrad, les navires devraient traverser les eaux françaises.

Lire la suite »

L'augmentation des armes illégales en France : un fléau lié aux conflits et au darknetLe nombre d'armes illégales en circulation en France est alarmant, atteignant les 10 millions en 2023. Cette situation est aggravée par les conflits en ex-Yougoslavie et en Ukraine, qui ont permis le trafic d'armes lourdes vers le marché noir français. Le darknet joue également un rôle crucial dans la propagation de ces armes, en permettant aux trafiquants de commander des armes de guerre en quelques clics.

Lire la suite »

Poutine Prêt à Négocier avec Trump sur l'Ukraine, Kiev Refuse toute Discussion Sans l'UkraineVladimir Poutine a déclaré qu'il était prêt à négocier avec Donald Trump sur le conflit en Ukraine, tandis que Kiev a rejeté toute discussion sans la participation de l'Ukraine. La situation géopolitique est tendue, avec les positions de chaque partie restant floues.

Lire la suite »

La Guerre en Ukraine : Les Russes Approchent de Dnipropetrovsk, L'Ukraine Intensifie Ses Attaques Aériennes20 Minutes fait le point sur les derniers événements de la guerre en Ukraine, avec l'avancée des troupes russes vers Dnipropetrovsk, l'intensification des attaques aériennes ukrainiennes et les avertissements de l'Union européenne face aux menaces russes dans l'espace.

Lire la suite »