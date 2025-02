L'Offre Irréaliste de Donald Trump aux Afrikaners Sud-Africains

Le président américain Donald Trump a suscité l'hilarité et la consternation en Afrique du Sud en proposant le statut de réfugié à la communauté blanche afrikaner, accusée de subir des persécutions. Cette décision, prise dans le contexte de la suspension des aides américaines à l'Afrique du Sud, a été qualifiée de « désinformation » et d'« exagération » par les autorités sud-africaines. La communauté afrikaner, quant à elle, a rebuffé l'offre de Trump, affirmant son attachement à son pays d'origine.

Combinaison d'images d'archives créée le 7 février 2025 montrant le président américain, Donald Trump (à gauche), s'exprimant à Washington le 6 février 2025, et le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, assistant à l'investiture du président élu du Mozambique, Daniel Chapo, à Maputo le 15 janvier 2025.

Alors que la Maison-Blanche a annoncé, le 7 février, la suspension de l'ensemble des aides américaines à destination de l'Afrique du Sud, une autre disposition contenue dans le décret signé par Donald Trump a provoqué l'hilarité sur les réseaux sociaux : l'offre du statut de réfugié à la communauté blanche afrikaner qui serait victime de persécutions. Descendante des premiers colons néerlandais, français et allemands, la communauté afrikaner est l'une des deux principales communautés blanches en Afrique du Sud, avec les descendants de colons de langue anglaise. En tout, la communauté blanche représente environ 7 % de la population sud-africaine et perçoit les revenus médians les plus élevés du pays. L'ironie de la situation n'a pas non plus échappé aux Sud-Africains qui ont pris d'assaut les réseaux sociaux après l'annonce de la Maison-Blanche. « J'adore le fait que Trump croit que les Sud-Africains blancs vont abandonner les fermes qu'ils ont volées, leurs vignobles et leurs maisons sur la plage pour devenir réfugiés aux États-Unis. Quel idiot ! » L'administration américaine reproche notamment à l'Afrique du Sud la promulgation d'une loi dont elle assure qu'elle permet de confisquer les terres sans compensation. Si le président Cyril Ramaphosa a récemment signé une loi qui autorise les expropriations sans compensation sous certaines conditions, la classe politique dans son ensemble, y compris les partis opposés au texte, ont dénoncé la campagne de désinformation du gouvernement américain et assuré que l'Afrique du Sud ne les ciblerait pas. « Nos lois garantissent les droits de tous les Sud-Africains et aucun groupe n'est confronté à des persécutions ou à la privation illégale de ses droits », a déclaré le ministre de la Justice, Ronald Lamola. Les exagérations de l'administration américaine sont également reconnues par le principal mouvement de défense des intérêts afrikaners, Solidarité. Le mouvement ainsi que son lobby AfriForum ont envoyé à plusieurs reprises des émissaires à Washington pour dénoncer les dangers auxquels serait confrontée la communauté blanche. Alors que ces groupes sont aujourd'hui accusés d'être à l'origine de la tempête dans laquelle se trouve l'Afrique du Sud, leurs responsables ont été pris de court par la proposition du président américain de faire d'eux des réfugiés. « Nous sommes originaires de ce pays et nous n'irons nulle part. Nous n'allons pas demander à nos enfants de déménager dans un autre pays. Le fait est que nos ancêtres ont travaillé dur pour s'assurer de la naissance de notre peuple sur la pointe de l'Afrique australe. Nous n'allons pas leur manquer de respect, nous devons penser aux générations futures », a expliqué Kallie Kriel, le président d'AfriForum, en déclinant l'offre de Donald Trump, le 8 février, au cours d'une conférence de presse. Neil Diamond, le président de la chambre de commerce sud-africaine des États-Unis, a de son côté assuré avoir reçu plus de 10 000 demandes d'information après la publication du décret. « Peu importe si le nombre de Sud-Africains qui acceptent l'offre de Donald Trump est 1 000, 10 000 ou 100 000, ça ne change rien. Ces gens sont une perte terrible pour l'Afrique du Sud. Tous les Sud-Africains – y compris la majorité des Afrikaners – veulent que ce pays fonctionne. Ils ne deviendront pas les réfugiés de Donald Trump, ils resteront ici pour réparer l'Afrique du Sud, comme ils l'ont fait depuis des siècles. », a déclaré Neil Diamond





