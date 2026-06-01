L'OCDE dénonce la subvention massive de la Chine à ses entreprises

L'OCDE a publié un rapport qui révèle que la Chine subventionne ses entreprises de manière importante, ce qui met en péril la concurrence équitable entre les pays membres de l'organisation.

L'Organisation de coopération et de développement économiques ( OCDE ) a publié un rapport ce lundi 1er juin qui révèle que la Chine subventionne ses entreprises de manière importante, ce qui met en péril la concurrence équitable entre les pays membres de l'organisation.

Selon les économistes de l'OCDE, les entreprises chinoises ont reçu en moyenne trois à huit fois plus de soutien gouvernemental que les entreprises basées dans les pays de l'OCDE entre 2005 et 2024. Cette aide a atteint un niveau record en 2024, avec un plus haut niveau de subventions depuis la crise des subprimes en 2008.

Ces subventions ont donné aux entreprises chinoises plus de marge de manœuvre financière pour investir dans de nouveaux sites de production, de temps pour parvenir à la rentabilité, ou de résistance aux vents contraires. Cependant, cela a également entraîné une concurrence déloyale avec les autres acteurs internationaux.

L'OCDE espère que ce rapport pourra alimenter les futures négociations au sein de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) pour dénoncer le rôle de l'OMC qui n'a pas pris assez au sérieux l'ampleur du phénomène. Les États-Unis ont bloqué le remplacement des juges chargés d'examiner les recours dans les différends commerciaux entre États, souligne Marion Jansen, directrice du département des échanges et de l'agriculture de l'OCDE





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