L'Île Maurice attire les touristes français avec son soleil et ses expériences uniques

L'île Maurice attire un nombre record de touristes français en 2024, grâce à son climat ensoleillé, ses plages idylliques et ses nombreuses activités.

Maillot de bain, sable chaud sous les pieds... Qui pourrait résister à une escapade sur l'île Maurice ? Avec 339.421 visiteurs français en 2024, ce refuge ensoleillé bat des records de fréquentation, enregistrant une hausse de 6,23 % par rapport à 2023. Entre lagons aux eaux cristallines et plages idylliques, cette destination offre une véritable palette d'expériences. À plus de 9500 kilomètres de la France , l'île Maurice est le lieu rêvé pour se ressourcer.

Depuis l'Europe, la compagnie aérienne nationale Air Mauritius propose jusqu'à 18 vols directs par semaine vers l'île au départ de plusieurs grandes villes européennes, telles que Paris, Londres et Francfort. Un accès facilité qui contribue au succès de cette destination prisée. Seulement 2 heures de décalage horaire Premier atout de cette île paradisiaque au 1,3 million d'habitants ? Son climat ensoleillé toute l'année. Mais alors, quel est le moment idéal pour s'évader vers ce jardin d'Éden ? Selon l'office de tourisme, la période de «mai à novembre» est idéale, «avec des températures douces oscillant entre 17°C et 25°C». Toutefois, «l'île Maurice demeure agréable tout au long de l'année», précise-t-on. Et puis, avec seulement deux heures de décalage horaire en été (français), contre trois en hiver, on oublie même les tracas du jet-lag. Son mode de vie ? Un «art de vivre singulier où se mêlent raffinement et authenticité», confie l'office de tourisme. Villas privées avec vue imprenable, spas de luxe et restaurants gastronomiques… L'île redéfinit le séjour haut de gamme. Cerise sur le gâteau, le français est largement parlé, offrant une immersion totale sans barrière linguistique. L'île Maurice ne se limite pas à ses hôtels de luxe, elle est aussi un véritable terrain de jeu pour les aventuriers. Du lagon de Mahébourg aux eaux cristallines de Blue Bay Marine Park, les voyageurs en quête d'expériences uniques peuvent s'essayer à des excursions en pirogue, partir à la rencontre des dauphins en kayak ou encore explorer les récifs coralliens en snorkeling. De quoi séduire aussi bien les amateurs de nature sauvage que les passionnés de sports nautiques. Ce joyau de l'océan Indien réserve également des expériences insolites. «La cascade sous-marine du Morne Brabant à survoler en hélicoptère» ou encore «un vol en hydravion pour découvrir les lagons et les champs de canne à sucre vus du ciel», précise l'office de tourisme. Peu importe la saison, ce havre de paix reste un lieu idéal pour recharger ses batteries. Et l'arrivée de nouveaux complexes de luxe, comme le Legend Hill Resort & Spa en mars 2025 et le Hilton Garden Inn attendu pour 2026, risque de renforcer l'attrait irrésistible de l'île. Découvrez notre podcast «Questions Voyages»





