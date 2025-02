L'île de Nantes s'ouvre à ses citoyens pour la transformation de sa pointe sud-ouest

La transformation de l'île de Nantes se poursuit avec la métamorphose de sa pointe sud-ouest, impliquant activement les citoyens dans le processus de création du futur quartier.

Nantes' Île de Nantes, un territoire en constante évolution depuis plus de 20 ans, connaît une nouvelle étape de transformation avec la métamorphose de sa pointe sud-ouest. Cette phase, couvrant 337 hectares, s'inscrit dans le vaste processus de rénovation urbaine qui caractérise l'île. La maîtrise d'œuvre urbaine a été confiée à un groupement composé de D'ici là, Georges et H20 pour les huit prochaines années (2025-2032).

Ce nouveau chapitre se distingue par une participation active des citoyens, intégrés dès le processus de création du futur quartier. La Samoa et Nantes Métropole ont insisté sur l'inclusion citoyenne dans la démarche de travail, mettant en place trois dispositifs pour favoriser la participation : L'Assemblée de l'île, La Perm’ et des « tests in situ ».L'Assemblée de l'île, composée d'une quarantaine de citoyens, aura un rôle crucial dans le débat sur les grandes orientations stratégiques du quartier. Elle se prononcera sur des sujets clés et collaborera étroitement avec la maîtrise d'œuvre. Des candidatures sont déjà ouvertes pour rejoindre cette assemblée. Structurement en trois collèges, elle réunira les habitants de l'île de Nantes, de Nantes et des communes de la métropole, les structures économiques et sociales de l'île de Nantes (entreprises, associations, établissements d'enseignement) et les acteurs des transitions (associations et organisations environnementales). L'objectif est d'organiser un dialogue fructueux entre ces collèges pour définir les scénarios qui guideront la conception du quartier et du parc. La Samoa et la maîtrise d'œuvre urbaine superviseront la faisabilité des scénarios proposés. Un lieu de permanence, baptisé La Perm’, sera ouvert au public à partir du mois de mai dans le bâtiment Fusion, situé boulevard de l'Estuaire, près de l'école de Design. Cet espace de dialogue, accessible à tous, servira de lien permanent entre le projet et les habitants. « La Perm’ sera véritablement un espace de dialogue et non un espace de communication descendante », précise Grégoire Alix Tabelling, fondateur associé de Vraiment Vraiment, Concertation & design.Enfin, à partir des échanges et contributions de l'Assemblée de l'île, des prototypes seront mis en place dans le « Jardin des Possibles », inauguré cet été. Ces tests in situ permettront de tester concrètement les propositions des citoyens. Suite à ces concertations, les porteurs de projet dévoileront un premier plan guide urbain du futur quartier à l'été 2025





RÉNOVATION URBAINE URBANISME PARTICIPATION CITOYENNE ÎLE DE NANTES TRANSFORMATIONS

