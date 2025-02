L'Itinéraire: Un Village Vivant au Cœur des Loisirs et des Rencontres

L'Itinéraire, un lieu emblématique du village, s'est transformé en un véritable centre de vie et de partage grâce à l'engagement de ses bénévoles et de ses gérants. Des fêtes traditionnelles aux concours de boule lyonnaise, en passant par des soirées à thème et des événements dédiés aux personnes handicapées, L'Itinéraire propose une multitude d'activités qui animent le village tout au long de l'année.

Eusebio Pereira, président du comité des fêtes et du Real club, se montre rempli d'énergie. Il anime les fêtes de l'année et un thé dansant avec l'accordéoniste Manu Patras de Gap les après-midi du premier jeudi de chaque mois à L'Itinéraire (la fête patronale est prévue les 15 et 16 juin). Il s'implique également activement dans les concours de boule lyonnaise.

Le village bénéficie à L'Itinéraire d'une plateforme exceptionnelle de 64 terrains de boules, à l'intérieur comme à l'extérieur, mis en valeur par Jean-Marie Girard, vice-président du Real club de boule lyonnaise. Cette discipline compte 125 adhérents venant d'Avignon à Briançon pour les 15 concours annuels. Le club animera les championnats de France, les quadrettes hommes et doublettes femmes les 28 et 29 juin, soit environ 300 personnes sur le site. Ce club est adhérent à la Fédération sportive et culturelle de France et à la Fédération française du sport-boules.Loisirs, rencontres et partage: Jean-Marie Girard et Eusebio Pereira animeront le 3e concours de boule lyonnaise dédié aux personnes atteintes de handicap le 27 mai. 100 personnes seront sur le site pour assister à des ateliers le matin, suivis d'un repas en concert avec Mourad. Les compétitions auront lieu l'après-midi avant la remise des prix et du goûter. À noter que L'Itinéraire, restaurant - bar et salle de séminaire (30 places), géré par Stéphanie Chevallet et Jérôme Pittet propose un repas ouvrier à midi en semaine, des gambas à volonté les vendredis et samedis soir, ainsi que des soirées à thème tout au long de l'année. L'union de ces deux bénévoles et des gérants de L'Itinéraire permet de faire vivre ce grand espace dédié aux loisirs, aux rencontres et au partage. La mairie apporte son soutien et son aide technique pour le succès de ces journées.





