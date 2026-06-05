L'iranien se qualifie pour la Coupe du monde 2026 avec des conditions

La sélection iranienne aborde la Coupe du monde 2026 avec un effectif de 26 joueurs aguerris. Solide défensivement mais en quête d'inspiration offensive, la Team Melli vise enfin une qualification au second tour.

La sélection iranienne aborde la Coupe du monde 2026 avec un effectif de 26 joueurs aguerris. Solide défensivement mais en quête d'inspiration offensive, la Team Melli vise enfin une qualification au second tour.

L'Iran se qualifie pour la Coupe du monde 2026 avec la réputation d'être l'une des équipes les plus solides et pragmatiques de sa confédération. La sélection de la Team Melli se présente avec un groupe de 26 joueurs expérimentés, habitués au contexte des phases finales mondiales. La rigueur du bloc défensif, la discipline tactique et l'efficacité clinique lors des rares occasions offensives sont les forces de l'équipe.

En revanche, le manque de vitesse globale lors des replis et une créativité limitée au milieu de terrain face à des équipes intenses constituent des faiblesses. L'Iran cherchera à passer le premier tour. La sélection iranienne doit respecter certaines conditions pour participer à la Coupe du monde 2026. Ils devront jouer à Los Angeles mais dormiront au Mexique, car l'Iran est autorisé à jouer aux États-Unis mais pas à y rester.

L'équipe iranienne devrait également respecter le drapeau et l'hymne iranien, ainsi qu'un haut niveau de sécurité. La participation de l'Iran à la Coupe du monde 2026 est conditionnée à la qualité de son équipe. Donald Trump a laissé entendre que l'équipe iranienne n'était pas très bonne, mais a finalement autorisé leur participation. L'Iran devrait participer au Mondial, mais il faudra attendre pour voir si leur équipe est à la hauteur





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Coupe Du Monde 2026 Iran Team Melli Football Qualification

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