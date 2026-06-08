L'Iran tire des missiles contre Israël, rompant un cessez-le-feu fragile

L'Iran a tiré dimanche plusieurs missiles contre Israël, rompant un cessez-le-feu déjà très fragilisé. La situation est loin de se diriger vers la paix dans la région, avec des hostilités continues sur l'autre front du conflit, au Liban.

L' Iran a tiré dimanche plusieurs missiles contre Israël , qui dit les avoir interceptés, rompant un cessez-le-feu déjà très fragilisé après 100 jours de guerre au Moyen-Orient .

L'Iran a expliqué vouloir convaincre le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou, avec qui il doit s'entretenir de manière imminente, de ne pas riposter pour ne pas mettre en péril toute signature d'un accord définitif avec Téhéran, d'après le média Axios. La situation est toutefois loin de se diriger vers la paix dans la région.

Les hostilités continuent sur l'autre front du conflit, au Liban, d'où ont été tirés dimanche des projectiles vers Israël, malgré un cessez-le-feu théoriquement en vigueur, provoquant une riposte israélienne qui a frappé dimanche le sud de Beyrouth, faisant deux morts et 20 blessés. Alors que les Etats-Unis s'efforcent de dissocier les deux fronts, pour l'Iran, ils sont de fait indissociables. Les frappes de dimanche compliquent donc les négociations qui patinent entre Washington et Téhéran.

C'est la première fois que l'Iran tire des missiles contre Israël depuis le cessez-le-feu du 8 avril. Israël a annoncé la fermeture de toutes les écoles dans le pays, tandis que l'Irak a fait état dimanche soir de la fermeture temporaire de son espace aérien, tout comme la Syrie partiellement. L'Iran a également fermé dimanche soir jusqu'à nouvel ordre son espace aérien dans la partie ouest du pays.

Les vols à l'aéroport Imam Khomeini de Téhéran, l'un des deux principaux de la capitale, ont été suspendus





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