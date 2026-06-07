L'Iran tire des missiles contre Israël, rompant la trêve au centième jour du conflit

L'Iran a lancé des missiles sur Israël, qui les a interceptés, rompant un cessez-le-feu fragile alors que le conflit atteint son centième jour. Les combats se poursuivent au Liban malgré une trêve théorique, et les États-Unis s'activent pour préserver les négociations avec Téhéran.

L' Iran a lancé une attaque missile directe contre Israël le dimanche, marquant une escalade significative dans les tensions régionales. L'armée israélienne a déclaré avoir intercepté l'ensemble des missiles tirés depuis l' Iran lors de deux vagues successives.

Cette attaque intervient alors que le conflit au Moyen-Orient atteint son centième jour, rompant un cessez-le-feu déjà précaire établi le 8 avril. C'est la première fois que l'Iran engage une telle action militaire directe contre Israël depuis la trêve. En parallèle, les hostilités se sont poursuivies au Liban, où des projectiles ont été tirés vers Israël malgré un cessez-le-feu théorique. En réponse, Israël a mené des frappes sur le sud de Beyrouth, causant deux décès et une vingtaine de blessés.

L'Iran a qualifié ses tirs de missiles d'avertissement en représailles à cette frappe israélienne, prévenant que toute nouvelle agression déclencherait une riposte plus forte. Le porte-parole israélien, le général Effie Defrin, a qualifié l'Iran de régime terroriste et a accusé Téhéran d'avoir choisi à nouveau la voie du terrorisme. Les États-Unis, soucieux de préserver les négociations en cours avec l'Iran, ont demandé à Israël de ne pas riposter.

Le président américain Donald Trump a appelé le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu pour lui signifier qu'un accord définitif avec l'Iran était imminent et qu'il ne voulait pas que ces incidents le compromettent. Trump a également estimé que les frappes iraniennes ne favorisaient pas les négociations et a pressé l'Iran de revenir à la table des discussions.

Israël a annoncé la fermeture de toutes ses écoles, tandis que l'Irak et la Syrie ont temporairement fermé une partie de leur espace aérien. L'Iran a également fermé son espace aérien dans l'ouest du pays. L'armée israélienne a indiqué qu'elle poursuivrait ses opérations dans tout le Liban et intensifierait la pression sur le Hezbollah, qui a revendiqué avoir visé des positions militaires dans le nord d'Israël.

Sur le plan diplomatique, le ministre iranien des Affaires étrangères a consulté ses homologues britannique, turc et le médiateur pakistanais sur les développements récents. Le négociateur en chef iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a menacé que le blocus naval imposé à l'Iran et le soutien américain à Israël faisaient des intérêts américains et israéliens des cibles légitimes. Un message important adressé au guide suprême iranien a été remis par le ministre de l'Intérieur.

Un chef cuisinier de Téhéran interrogé par l'AFP exprime son pessimisme quant à la perspective d'une stabilisation durable, décrivant un état suspendu d'attaques sporadiques. Donald Trump a également plaidé pour des frappes plus chirurgicales contre le Hezbollah, tout en précisant qu'il n'exigeait pas que le Liban soit inclus dans un accord global pour mettre fin à la guerre avec l'Iran





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