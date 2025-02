L'Iran réaffirme son engagement envers son programme nucléaire face à l'opposition d'Israël et des États-Unis

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaeil Baghaei, a déclaré lundi que l'Iran continuerait à défendre son programme nucléaire, après que les États-Unis et Israël ont affirmé leur détermination à contrer les ambitions nucléaires de Téhéran. Netanyahu et Rubio ont convenu dimanche de s'opposer aux plans nucléaires de l'Iran, affirmant que le régime iranien ne devait pas accéder à l'arme nucléaire. Cette déclaration intervient alors que les tensions entre Israël et l'Iran sont exacerbées par la guerre d'Israël contre le Hamas dans la bande de Gaza, où Israël a mené des frappes contre les alliés de l'Iran, qualifiés par Téhéran de « résistance ».

DUBAÎ (Reuters) - L'Iran n'hésitera pas à poursuivre son programme nucléaire, a déclaré lundi le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaeil Baghaei, suite à l'engagement pris par Israël et les États-Unis de contrer les ambitions nucléaires de Téhéran. « Le programme nucléaire pacifique de l'Iran est en cours depuis trois décennies, fondé sur les droits de l'Iran en tant que membre du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (...

) Nous ne montrerons certainement aucune faiblesse à cet égard », a-t-il déclaré. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré dimanche, à l'issue d'un entretien avec le secrétaire d'État américain Marco Rubio, que les deux pays étaient déterminés à contrer les ambitions nucléaires iraniennes, ajoutant que le régime iranien ne devait pas posséder l'arme nucléaire. Dans le cadre de sa guerre contre le Hamas dans la bande de Gaza, Israël a mené des frappes sévères contre les alliés de la République islamique, formant ce que Téhéran nomme l'« axe de résistance ». Israël et l'Iran ont également échangé des tirs de missiles ciblés en avril et octobre 2024. (Rédigé par Elwely Elwelly ; version française Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault) reuters.com 17 Févr 2025, 10:18 Partager : Rédiger un commentair





LaTribune / 🏆 11. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Iran Nuclear Programme Israel United States Benjamin Netanyahu Marco Rubio Hamas Gaza

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Guerre-Israël : Israël va couper « tout contact » avec l’Unrwa, les Etats-Unis approuventL’ambassadrice américaine a défendu une décision « souveraine » d’Israël alors que cette agence de l’ONU distribue notamment beaucoup d’aide humanitaire à Gaza

Lire la suite »

Conflit au Proche-Orient : comment les Etats-Unis ont changé de ton avec IsraëlWashington a fait évoluer sa position ces dernières semaines, appelant de plus en plus vigoureusement l'Etat hébreu à 'en faire davantage' pour épargner et aider les civils palestiniens dans sa guerre contre le Hamas.

Lire la suite »

Donald Trump : les États-Unis gèlent l’aide étrangère, sauf pour l’Égypte et IsraëlLes États-Unis ont gelé leur aide étrangère, à l'exception de celle fournie à l'Égypte et Israël. Aucune mention de l’Ukraine n’est faite par Marco Rubio, chef de la diplomatie américaine.

Lire la suite »

Les Etats-Unis suspendent leur aide internationale : l’Egypte et Israël épargnés, l’Ukraine pas mentionnéeLe secrétaire d’Etat Marco Rubio a confirmé vendredi 24 janvier la mise en application d’un décret signé lundi 20 janvier par le nouveau président Trump.

Lire la suite »

Liban: les États-Unis annoncent que 'l'accord' avec Israël est prolongé jusqu'au 18 févrierLa Maison Blanche a annoncé ce dimanche 26 janvier que 'l'accord' entre Israël et le Liban est prolongé jusqu'au 18 février.

Lire la suite »

Donald Trump sanctionne la Cour pénale internationale après ses actions contre Israël et les États-UnisLe président des États-Unis accuse la Cour pénale internationale (CPI) d'avoir 'engagé des actions illégales et sans fondement contre l'Amérique et notre proche allié Israël'. Dans son viseur: des enquêtes de l'instance contre des crimes de guerre présumés de soldats américains en Afghanistan et de...

Lire la suite »