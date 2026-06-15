L'Iran face à la Nouvelle-Zélande pour son entrée dans le Mondial 2026 malgré les tensions avec les États-Unis

L'Iran, autorisé à jouer aux États-Unis, affronte la Nouvelle-Zélande dans le groupe G. La Fifa interdit les drapeaux non officiels. Match à suivre à 3h du matin sur RMC Sport.

L'équipe d' Iran de football a obtenu l'autorisation de se rendre aux États-Unis pour participer à la Coupe du monde 2026, malgré le conflit militaire qui oppose les deux pays.

Après d'intenses négociations diplomatiques, la Fifa a confirmé que les Iraniens pourraient jouer leurs matchs sur le sol américain. Leur premier adversaire sera la Nouvelle-Zélande, dans le groupe G, une poule relevée qui comprend aussi la Belgique et l'Égypte. La rencontre, prévue dans la nuit du lundi au mardi à 3 heures du matin, sera diffusée en direct commenté sur le site et l'application RMC Sport.

Dans le même temps, la Fifa a remporté une bataille juridique urgente concernant le drapeau iranien. Le tribunal de Los Angeles a statué que seuls les drapeaux officiels seraient autorisés dans le stade, interdisant notamment le drapeau dit du Lion, symbole de l'Iran avant la Révolution islamique de 1979. Cette mesure vise à prévenir toute provocation politique dans un contexte déjà tendu.

Par ailleurs, des incidents sécuritaires ont émaillé la préparation : un cadavre a été retrouvé dans le coffre d'une voiture garée à proximité du stade où s'entraîne l'équipe iranienne, et un groupe se réclamant de l'Iran a affirmé avoir piraté des drones du FBI, ajoutant une menace potentielle sur le Mondial. L'arrivée de la délégation iranienne s'est déroulée sous haute surveillance. L'avion, parti de Tijuana, a atterri à Los Angeles après trente minutes de vol à 21h31 heure française.

Les joueurs et le staff ont été escortés jusqu'à leur hôtel, tandis que les forces de l'ordre américaines restent en alerte. La Coupe du monde 2026 débutera le 11 juin prochain et se jouera dans trois pays pour la première fois : le Mexique, les États-Unis et le Canada. RMC Sport dresse le portrait des équipes qualifiées, et aujourd'hui place à la Nouvelle-Zélande, qui fait son retour dans la compétition seize ans après sa dernière participation.

Pour les Iraniens, cette septième Coupe du monde est marquée par un contexte difficile. Privés de leur buteur vedette Sardar Azmoun, ils ont dû faire face à des problèmes extra-sportifs lors de leur préparation. Malgré tout, la Team Melli espère redonner le sourire à son peuple en réalisant de bonnes performances. La crainte d'une action symbolique des joueurs est présente, mais le jeu devrait reprendre ses droits sur le terrain.

Ce match contre la Nouvelle-Zélande s'annonce indécis, les deux équipes ayant à cœur de bien commencer le tournoi. À suivre en direct commenté sur RMC Sport à partir de 3 heures du matin. Le groupe G propose également des affiches alléchantes comme Belgique-Égypte, qui pourraient décider du sort de la poule. Les Iraniens devront être solides défensivement et profiter des contres pour espérer créer la surprise face à des Kiwis qui ont soif de revanche après leur longue absence





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