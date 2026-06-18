L'Iran et les États-Unis signent un protocole d'accord pour mettre fin au conflit régional

Le guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, a avalisé le protocole d'accord signé par Washington et Téhéran pour mettre fin au conflit régional. Les négociations doivent être centrées sur le programme nucléaire iranien, après l'accord-cadre mettant un terme au conflit déclenché le 28 février par les Etats-Unis et Israël.

Le guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, a avalisé le protocole d'accord signé par Washington et Téhéran pour mettre fin au conflit régional . Dans sa première réaction, l'ayatollah a déclaré avoir approuvé l'accord malgré une 'opinion différente' sur la question.

Donald Trump et son vice-président JD Vance ont crié 'victoire' face à l'Iran, malgré les critiques d'un accord jugé trop favorable à Téhéran. L'incertitude demeure quant au lancement des tractations prévues par le protocole en vue d'un accord final, d'une durée de 60 jours. M. Vance a affirmé que ce délai courait à partir de jeudi et qu'il pourrait se rendre en Suisse 'ce week-end'.

Les négociations doivent être centrées sur le programme nucléaire iranien, après l'accord-cadre mettant un terme au conflit déclenché le 28 février par les Etats-Unis et Israël. Le trafic a repris dans le détroit d'Ormuz, passage stratégique pour le commerce mondial des hydrocarbures. La télévision d'État iranienne a annoncé que les navires souhaitant traverser le détroit d'Ormuz devront soumettre leur demande à un nouvel organisme gouvernemental chargé de superviser cette voie navigable.

Conformément aux termes du protocole, 'aucun frais' ne sera perçu 'pendant une période de 60 jours'. Les Bourses mondiales ont profité jeudi d'une nouvelle baisse des prix du pétrole, qui se rapprochent de leur niveau d'avant-guerre. La presse américaine est très sévère, fustigeant un accord-cadre offrant à l'Iran d'énormes avantages financiers, sans exiger le démantèlement de son infrastructure nucléaire.

Les Etats-Unis s'engagent à faciliter le déblocage d'un fonds de 300 milliards de dollars pour la reconstruction et le développement économique de l'Iran, sans que cela implique une quelconque participation financière américaine. Côté iranien, le protocole d'accord a été signé par le président Massoud Pezeshkian qui a salué un document 'historique' émanant d'un 'Iran puissant'. Il 'acte l'échec des Etats-Unis', a commenté le principal négociateur iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf.

Téhéran peut de fait se féliciter d'avoir obtenu la promesse d'un déblocage de ses avoirs gelés à l'étranger et de la suspension des sanctions américaines sur la vente de pétrole iranien dès la mise en ?uvre du protocole. Mais à Téhéran, Mina, une psychologue de 54 ans, doute que l'accord soit 'durable'.

'Peut-être qu'après les 60 jours, les hostilités reprendront', dit-elle, interrogée depuis Paris par l'AFP. Malgré l'apaisement, 'le combat n'est pas terminé', a déclaré de son côté jeudi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, 'd'autres défis nous attendent'. Sans commenter directement l'accord, vivement critiqué en Israël y compris au sein du gouvernement, il a appelé à préserver la 'relation vitale' avec les Etats-Unis





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