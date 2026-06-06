L'Iran dispose d'environ 21 à 22 % de ses missiles, selon le président américain

Le président américain a fait savoir que l'Iran dispose d'environ 21 à 22 % de ses missiles, ce qui est supérieur à la estimation faite au début du mois de mai. Il a également affirmé que les infrastructures militaires iraniennes ont subi d'importants dégâts. L'Iran a réagi en affirmant avoir tiré des 'missiles d'avertissement' contre deux navires américains en mer d'Oman, mais Washington a démenti ces accusations. L'armée américaine a bombardé des sites de radars iraniens et détruit des drones pour prévenir des menaces sur la navigation dans le détroit d'Ormuz.

Le président américain a fait savoir que l' Iran dispose d'environ 21 à 22 % de ses missiles, ce qui est supérieur à la estimation faite au début du mois de mai.

Il a également affirmé que les infrastructures militaires iraniennes ont subi d'importants dégâts. L'Iran a réagi en affirmant avoir tiré des 'missiles d'avertissement' contre deux navires américains en mer d'Oman, mais Washington a démenti ces accusations. L'armée américaine a bombardé des sites de radars iraniens et détruit des drones pour prévenir des menaces sur la navigation dans le détroit d'Ormuz





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