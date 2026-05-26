L'Iran choisit Tijuana comme camp de base pour la Coupe du monde 2026 : un enjeu géopolitique au cœur de la frontière mexicaine

La Fédération iranienne de football installe son camp d'entraînement à Tijuana, remplacant l'Arizona, afin de simplifier les visas et d'assurer la sécurité des joueurs. Ce déplacement, approuvé par la FIFA, revêt une forte portée diplomatique entre les États‑Unis, le Mexique et l'Iran, à la veille du Mondial 2026.

La Fédération iranienne de football a confirmé que son camp d'entraînement pour la Coupe du monde 2026 sera installé à Tijuana , au Mexique, après l'approbation de la FIFA.

Initialement prévu en Arizona, le déplacement en territoire mexicain vise à simplifier les démarches de visas et à garantir la sécurité des joueurs, à la suite des avertissements du précédent président américain Donald Trump concernant la protection de la délégation iranienne sur le sol des États‑Unis. Tijuana, ville frontalière à quelques kilomètres de la Californie, accueillera l'équipe nationale d'Iran dès le 25 mai 2026, trois semaines avant le coup d'envoi du tournoi prévu le 11 juin.

Le camp de base, situé à moins d'une heure d'avion de la ville californienne où l'Iran disputera son premier match, symbolise un compromis diplomatique entre les deux grandes puissances d'Amérique du Nord et le Moyen‑Orient. Ce choix géopolitique n'est pas anodin.

La ville de Tijuana occupe une place centrale dans les relations contemporaines entre les États‑Unis et le Mexique : elle est l'un des principaux points de passage migratoire, un carrefour du trafic illicite de fentanyl, et un centre industriel intégré à l'économie américaine. Les remarques de Trump sur les risques de sécurité pour les joueurs iraniens, ainsi que les accusations selon lesquelles Washington pourrait refuser certains visas au nom de liens supposés avec les Gardiens de la Révolution, ont alimenté des tensions diplomatiques.

En accueillant l'équipe à Tijuana, le Mexique envoie un message de soutien tout en se plaçant sous les projecteurs d'un débat plus large sur la gestion des frontières, la lutte contre la drogue et les enjeux commerciaux. La présence iranienne sur le sol mexicain, à proximité immédiate de la frontière américaine, rappelle que le sport peut devenir une scène de la politique internationale.

L'impact symbolique de ce stage se prolongera lors du premier match de l'Iran, prévu le 15 juin en Californie contre la Nouvelle‑Zélande. Les deux équipes ne se rencontreront pas dans le même groupe que les États‑Unis, préservant ainsi une certaine distance sportive entre les deux nations, dont les relations diplomatiques sont brisées depuis 1979.

La mémoire de rencontres historiques, comme le duel de 1998 à Lyon où les joueurs iraniens et américains se sont échangés des fleurs en signe de détente, ou encore les controverses autour du drapeau iranien lors du Mondial 2022 au Qatar, montre combien le football peut à la fois refléter et détendre les tensions géopolitiques. En définitive, le camp d'entraînement de l'Iran à Tijuana incarne une convergence de sport, de diplomatie et de problématiques transnationales, faisant de cette ville le théâtre d'un épisode inédit du football mondial, où chaque geste, chaque décision, sera scruté tant par les supporters que par les observateurs politiques





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