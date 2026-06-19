L'Iran a annulé sa venue en Suisse, mettant un terme aux discussions entre les États-Unis et l'Iran sur un accord définitif de paix sur la guerre au Moyen-Orient. Le Premier ministre français a décidé de faire des dépistages aléatoires et obligatoires au sein de ses équipes. Les failles de la justice dans le suivi de Jérôme Barella se font de plus en plus accablantes, et une nouvelle plainte pour agression sexuelle a été déposée contre lui.

L' Iran a annulé sa venue en Suisse ce vendredi, mettant un terme aux discussions entre les États-Unis et l' Iran sur un accord définitif de paix sur la guerre au Moyen-Orient, qui perturbe l'équilibre mondial depuis plus de 3 mois.

Ce revers est un coup dur pour le président américain, qui avait signé un protocole d'accord avec l'Iran mercredi à Versailles. Le Premier ministre français, Sébastien Lecornu, a décidé de faire des dépistages aléatoires et obligatoires au sein de ses équipes, ce qui a suscité des réactions mitigées. Les failles de la justice dans le suivi de Jérôme Barella se font de plus en plus accablantes, et une nouvelle plainte pour agression sexuelle a été déposée contre lui.

Le chanteur Patrick Bruel est visé par deux nouvelles plaintes pour viol et tentative de viol. Les violences sexuelles contre les enfants sont toujours trop nombreuses, et la Ciivise a émis 82 recommandations au gouvernement pour lutter contre ces violences. Le sommet du G7 se tiendra ce lundi à Évian, où les dirigeants les plus puissants de la planète discuteront des grands défis internationaux. Les étudiants doivent être formés à l'intelligence artificielle, selon le ministre de l'Enseignement supérieur, Philippe Baptiste.

Les pauses fraîcheurs seront généralisées lors de la coupe du monde de football 2026, ce qui a suscité des polémiques. Des milliers de lycéens ont commencé à passer les épreuves écrites du baccalauréat, et les nouveautés du bac cette année sont nombreuses. Le mondial de football 2026 commence ce jeudi 11 juin, mais les contrôles aux frontières américains pourraient gâcher la fête. Une ancienne adepte du mouvement de Claude Vorilhon a raconté l'emprise et l'horreur au sein du mouvement





BFMTV / 🏆 14. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Iran Suisse États-Unis Accord De Paix Guerre Au Moyen-Orient Violences Sexuelles Enfants Sommet Du G7 Intelligence Artificielle Baccalauréat Mondial De Football 2026

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Les conséquences économiques de la guerre en Iran et les Etats-UnisLa banque de France a revu ses prévisions de croissance à la baisse. Les conséquences économiques de la guerre en Iran et les Etats-Unis vont se faire sentir encore plusieurs mois dans le monde et en France.

Read more »

États-Unis et Iran : protocole d'accord historique dévoiléLes autorités américaines ont rendu public le texte d'un protocole d'accord avec l'Iran, prévoyant la suspension des hostilités, la levée des sanctions et un fonds de reconstruction de 300 milliards de dollars, en échange de l'engagement iranien à diluer ses stocks d'uranium enrichi et à rétablir la navigation maritime.

Read more »

EN DIRECT Guerre au Moyen-Orient : La rencontre Iran-Etats-Unis en Suisse e…Suivez avec nous les informations sur la situation entre l’Iran, les Etats-Unis, Israël et le Liban au Moyen-Orient en ce vendredi 19 juin 2026

Read more »

Accord États-Unis-Iran : les négociations prévues vendredi en Suisse 'reportées'Les discussions entre Washington et Téhéran, qui devaient avoir lieu vendredi en Suisse, ont été reportées, selon les autorités suisses.

Read more »