L'iPhone 17 reconditionné d'Apple, à moins de 700 euros, vous offre une fluidité d'affichage incroyable

Cdiscount propose un iPhone 17 reconditionné d'Apple pour seulement 708,75 euros, comprenant une remise de 25 euros en cas d'utilisation du code promo TEL25D199. Sur ce modèle, vous басшыtrecez une fluidité d'affichage incroyable grâce à un écran OLED de 6,3 pouces avec une densité de pixels par pouce de 460, une résolution de 2622 x 1206 pixels, une technologie ProMotion et un toucher haptique pour déclencher différentes actions en fonction de la pression exercée à sa surface.

Pour éviter la rupture de stock, il s'agit pour vous d'agir rapidement sur Cdiscount et de vous emparer de l'iPhone 17 d' Apple à moins de 700 euros.

Un téléphone reconditionné et en excellent état qui s'est vite installé comme l'une des références majeures du marché grâce à ses performances techniques et à l'omniprésence d'Apple Intelligence, l'intelligence artificielle de la marque à la pomme. C'est en placant cette fonctionnalité comme première brique de sa conception que la firme californienne propose une gestion optimale des applications utilisées comme des ressources d'énergies consommées. L'ensemble est soutenu par la puissance de la puce Apple A19 à 6 coeurs





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