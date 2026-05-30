L'iPhone 17 Pro Max en promotion sur Amazon

Découvrez les caractéristiques de l'iPhone 17 Pro Max et profitez d'une remise notable sur Amazon.

L'iPhone 17 Pro Max est l'un des smartphones les plus convoités de l'année, et Amazon propose en ce moment le modèle 256 Go en coloris Bleu Intense, avec une remise notable.

Le téléphone en aluminium forgé libère de l'espace interne, optimise à la fois l'endurance de la batterie et l'efficacité de l'iPhone 17 Pro Max. La dalle OLED de 6,9 pouces couvre une large palette colorimétrique, sublimant tous vos contenus. Le verre Ceramic Shield, augmentant la résistance du smartphone aux chutes, protège désormais aussi le dos du téléphone. Actuellement, l'iPhone 17 Pro Max est affiché à 1 349 euros sur Amazon, soit 130 euros de baisse par rapport au prix d'origine.

La livraison est offerte, avec une option express gratuite pour les membres Prime. Le paiement en quatre fois est également possible à raison de 337,25 euros par mois ; ou jusqu'à 36 mensualités pour étaler davantage votre dépense. Au cœur de l'iPhone 17 Pro Max, la puce A19 Pro assure une réactivité sans pareille, que vous lanciez des jeux exigeants, montiez des vidéos en 4K ou travailliez sur plusieurs applications en parallèle.

C'est aussi elle qui fait tourner Apple Intelligence directement sur l'appareil, pour vous épauler dans toutes vos tâches du quotidien. L'endurance atteint un niveau inédit pour Apple, avec jusqu'à 37 heures de lecture vidéo annoncées. La charge rapide permet de récupérer 50 % d'autonomie en seulement 20 minutes. Pour la photo, le système Pro Fusion réunit quatre objectifs de 48 mégapixels avec un zoom optique 8x, une grande première sur la gamme Pro.

Les clichés gagnent en netteté, même en faible luminosité, et la vidéo 4K Dolby Vision est plus stable que jamais. L'iPhone 17 Pro Max met tout le monde d'accord, avec une note de 4,5 sur 5 sur 189 avis vérifiés. Et à ce prix, son succès n'est pas près de s'essouffler





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