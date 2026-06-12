L'iPhone 16 Pro Max est un excellent compromis pour les smartphones iOS

L'iPhone 16 Pro Max est l'avant-dernier flagship d'Apple et offre une expérience utilisateur de qualité avec ses applis, jeux et multitâche. Il profite d'une fiche technique sans compromis avec son écran AMOLED de 6,9 pouces, ses trois capteurs photo arrière et son autonomie conséquente. Ce modèle reconditionné en excellent état est comme neuf et offre une offre d'autant plus avantageuse. On vous conseille de ne pas trop traîner, car il ne reste plus beaucoup d'exemplaires en stock et avec cette superbe offre, tout risque de partir très vite.

L'iPhone 16 Pro Max est l'avant-dernier flagship d' Apple . Bien que sorti en septembre 2024, il reste l'un des meilleurs iPhone à ce jour. Ce téléphone est actuellement en promo dans sa finition sable (256 Go).

Les autres coloris sont quant à eux proposés entre 889 euros et 929 euros. Mieux vaut toutefois ne pas tarder car les stocks sont maigres et risquent de partir vite avec cette promo. En tant que smartphone ultra premium, l'iPhone 16 Pro Max profite d'une fiche technique sans compromis. Dans un premier temps, ce mobile délivre une expérience utilisateur de qualité avec ses applis, jeux et multitâche.

Les fonctions Apple Intelligence sont également au rendez-vous. Ce modèle s'appuie pour ce faire sur la puce A18 Pro, épaulée par 8 Go de RAM. Son écran est protégé contre les rayures et les chocs grâce à son verre de protection Ceramic Shield 2. Certifié IP68, le téléphone est également étanche à l'eau et à la poussière.

Avec son écran AMOLED de 6,9 pouces, cette dalle profite d'une définition de 2 868 x 1 320 pixels, d'un taux de rafraîchissement adaptatif variable entre 1 et 120 Hz grâce à la technologie ProMotion (LTPO), ainsi que d'une luminosité de 2 000 nits en pic. Avec ses trois capteurs photo arrière (grand-angle et ultra grand-angle de 48 Mpx + téléobjectif x5 de 12 Mpx), l'iPhone 16 Pro Max capture de belles photos et peut filmer jusqu'en 4K à 120 FPS.

Le bouton Contrôle de l'appareil photo permet quant à lui d'accéder d'une simple pression à l'appareil photo et aux réglages. Enfin, ce modèle profite d'une autonomie conséquente. Le dernier iPhone 17 Pro Max est disponible à partir de 1 479 euros dans sa version 256 Go sur le site officiel. À ce prix, ce modèle a de quoi dissuader plus d'un acheteur.

Si vous souhaitez vous équiper de l'un des meilleurs smartphones iOS sans trop vous ruiner, l'iPhone 16 Pro Max est un excellent compromis. Surtout grâce à la qualité de l'appareil photo et à l'autonomie conséquente. En plus de cela, ce modèle reconditionné en excellent état est comme neuf. En effet, il ne présente aucun signe d'usure extérieure et dispose d'une batterie à 80 % de sa capacité initiale.

Ce qui rend cette offre d'autant plus avantageuse. On vous conseille cependant de ne pas trop traîner, car il ne reste plus beaucoup d'exemplaires en stock et avec cette superbe offre, tout risque de partir très vite.

Amazon vous fait également bénéficier de conditions d'achat avantageuses sur ce mobile : livraison gratuite et rapide en 3 à 4 jours ouvrés, garantie d'un an en cas de problème technique ou de non-conformité et retour gratuit de 30 jours avec remboursement intégral à la clé. Passionné de technologies depuis sa plus tendre enfance et grand spécialiste des bons plans, il est là pour vous apporter les meilleures affaires sur un plateau d'or. Vous n'avez plus qu'à vous servir !

L'iPhone 16 Pro Max 256 Go est disponible à partir de 880 € sur Amazon





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